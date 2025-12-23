Demócratas instan a Trump a abandonar la norma que limita las Green Card para quienes reciben asistencia pública

Un total de 127 demócratas en el Congreso están instando al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a retirar una norma que abriría la puerta a negar una Green Card a quienes utilizan beneficios públicos como Medicaid o cupones de alimentos.

El último intento del presidente Trump por abolir la llamada regla de carga pública anularía la versión de la regla de la era Biden, que en 2022 devolvió al país a criterios de larga data que permitían el rechazo de Green Card a aquellos “principalmente dependientes” de la asistencia del gobierno, como aquellos que recibieron asistencia en efectivo o ayuda con el cuida

Al derogar la norma sin ofrecer un reemplazo, los críticos temen que Trump esté abriendo la puerta a un rechazo generalizado de las Green Card para aquellos que de otra manera calificarían, y al mismo tiempo incitando a los inmigrantes a no buscar la asistencia para la que podrían calificar.

“La propuesta de norma de carga pública generará una gran incertidumbre, resultados dispares y arbitrarios para las personas que solicitan la residencia permanente o la admisión a nuestro país, y un perjuicio indebido para los ciudadanos estadounidenses”, escribieron los congresistas, encabezados por el presidente del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat; la presidenta de CAPAC, Grace Meng; la presidenta del Caucus de Mujeres Demócratas, Teresa Leger Fernández; la presidenta del Caucus Negro del Congreso, Yvette Clarke; y el vicepresidente de Políticas del CHC, el Representante Robert Menéndez, en la Cámara de Representantes; y los senadores Mazie Hirono, Alex Padilla y Cory Booker en el Senado.

En ese sentido, adelantan que las ampliaciones anteriores de la carga pública han privado a familias, incluidas aquellas con hijos con ciudadanía estadounidense, de acceso legal a atención médica, nutrición y programas de primera infancia.

“Los efectos intimidatorios provocados por las ampliaciones de la interpretación de la carga pública están bien documentados y son graves. Las investigaciones posteriores a [las restricciones anteriores de carga pública] demostraron que la confusión sobre la elegibilidad llevó a un gran número de familias inmigrantes elegibles, incluidos niños con ciudadanía estadounidense, a renunciar al seguro médico, los apoyos nutricionales y los programas de primera infancia vitales para un desarrollo saludable”, escribieron los legisladores.

La carta argumenta que la propuesta contradice la intención del Congreso, socava el estado de derecho y corre el riesgo de desencadenar un efecto intimidatorio masivo que empeoraría los resultados de salud infantil, aumentaría la inseguridad alimentaria y trasladaría los costos a los gobiernos estatales y locales.

Los miembros instan al DHS a retirar la propuesta en su totalidad y mantener las regulaciones de 2022, que brindan claridad, equidad y consistencia tanto para las familias como para los adjudicadores.

Se estima que aproximadamente 1 de cada 5 estadounidenses está inscrito en Medicaid, mientras que aproximadamente 1 de cada 8 por ciento recibe cupones de alimentos.

Los programas están disponibles sólo para aquellos que están legalmente presentes en los Estados Unidos, y con Medicaid, los migrantes sólo pueden recibir atención si su estado ha acordado cubrir el costo.

Según la norma de carga pública de 2019, elaborada durante la primera administración de Trump, se ordenó a los funcionarios de inmigración rechazar a los solicitantes que utilizaran cualquier número de programas públicos.

