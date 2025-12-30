Gobierno de Trump utiliza acuerdos de tercer país seguro para acelerar deportaciones de inmigrantes

El Gobierno del presidente Donald Trump utiliza los llamados acuerdos de tercer país seguro para poder acelerar las deportaciones de solicitantes de asilo.

Con el objetivo de reducir la inmigración ilegal y cumplir con la meta anual de deportaciones, la administración Trump ha alcanzado varios convenios con países en los que se encuentran Uganda, Honduras o Ecuador, países con reputación de desestabilizar la violencia de pandillas.

Para lograrlo, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense solicita a los tribunales que desestimen las solicitudes de asilo, sin una audiencia, para enviar a los migrantes a los llamados tercer país seguro que por lo regular cuentan con un historial de abusos contra los derechos humanos.

Tan solo durante el primer mandato de Trump, se registraron aproximadamente 200,000 solicitudes de asilo anuales las cuales son consideradas como una enorme laguna legal en su esfuerzo por cerrar la frontera a la inmigración ilegal.

Migrantes buscan solicitud de asilo en Estados Unidos. Crédito: Andres Leighton | AP

Otras acciones que ha realizado el presidente Trump para combatir la oleada de inmigrantes sin documentos es establecer acuerdos con otros países como El Salvador donde fueron enviados alrededor de 200 venezolanos a la mega cárcel conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT.

Otros países que han recibido inmigrantes durante meses por parte del gobierno estadounidense son países africanos como Sudán del Sur y Esuatini.

Un ejemplo más es Palau, un archipiélago de aproximadamente 350 pequeñas islas en el Océano Pacífico, aceptó recibir hasta 75 inmigrantes a cambio de ayuda por parte de Estados Unidos.

