Horóscopo de hoy de Nana Calistar 30 de diciembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
(1) Visita inesperada te va a alegrar la vida como pago adelantado antes de fin de año; te va a levantar el ánimo y recordarte que aún hay gente que sí vale la pena.
(2) Si tienes relación, aguas con peleas por mensadas, porque familia y amistades van a andar sensibles; cuidado con discutir por orgullo.
(3) Estás pensando demasiado, mi amor; no armes historias que no existen, no te sabotees la felicidad por andar de Sherlock emocional.
(4) Una persona cercana quiere acercarse; no lo o la espantes, porque ahí puede estar la estabilidad que llevas rato pidiendo.
(5) Que no te quite el sueño lo que piensen de ti; si no te pagan cuentas o tortillas, no pueden opinar en tu vida.
(6) Entras en etapa bien perra, poderosa, y reveladora; lo que el 2025 te quitó, el 2026 te lo
Regresará con intereses emocionales.
(7) Te vas a sentir confundido o confundida sin saber pa’ dónde jalar, pero las oportunidades no te van a esperar a que decidas con calma.
(8) Aguas con gastar por impulso; no estás para financiar caprichos ajenos, invierte en ese proyecto que te mueve el alma.
(9) Planea tu viaje con cabeza fría; si lo haces bien, te irá mejor de lo que imaginas, incluso podrías cerrar un trato o acuerdo importante.
(10) Una amistad te soltará un chisme que te va a dejar como pollo congelado: tieso y procesando información.
(11) Deja de quejarte de tu cuerpo; la lonja no se va sola por decreto, se va con movimiento y disciplina, échale ganas.
(12) Este cierre de año es para soltar culpas, recuperar tu poder y recordar que no naciste para ser sombra de nadie, Leo.
VIRGO
(1) Llega dinerito extra y te cae como bendición de la virgencita, ideal para pagar pendientes y respirar sin sobresaltos.
(2) Si estás soltero o soltera, deja de pensar que el amor te odia; viene alguien que podría sorprenderte.
(3) Se revelan sentimientos de alguien cercano; no te asustes si descubres miradas que antes no notabas.
(4) Amistad va a salir con su domingo 7 y tú solo observa; no te metas donde no te llaman, pero aprende lo que te deja la situación.
(5) Enfócate en lo que te suma; lo que te resta, mándalo al archivo muerto sin explicación.
(6) Tienes luz y fuerza, pero no quieras controlar todo como si fueras gerente del destino; relájate tantito.
(7) Quien te quiera se queda con lo bueno, lo malo y lo “déjame pensarlo”; quien no, que pase a retirarse con educación.
(8) Una amistad podría desaparecer sin explicación; duele, pero te libera de carga emocional que no era tuya.
(9) Roce familiar en estas fechas; piensa antes de hablar porque tu lengua cuando se suelta no pide permiso.
(10) Cuida lo que cuentas y a quién; no todos celebran tus logros, algunos nomás están haciendo inventario para envidiarte.
(11) Por eso a veces tus proyectos no avanzan: los salan con malas vibras; cuida tu energía como cuidas tu celular con mica y funda.
(12) Cierra el año entendiendo esto: quien te quiere, suma; quien no, resta… y tú no estás para andar resolviendo matemáticas ajenas.
LIBRA
(1) Se visualiza enfermedad leve, nada que te tumbe; solo cuídate y tómalo con buena actitud para que no se vuelva novela dramática.
(2) Si tienes relación, aguas con la monotonía porque estás estirando el lazo del amor como liga vieja: se puede tronar.
(3) No hagan lo mismo diario; cambien rutinas antes de que se aburran de verse la cara y terminen buscando emoción en otro lado.
(4) Un mensaje o llamada te hará el día, pero no te ilusiones con quien ni se acuerda que respiras; si no invierte en ti, no inviertas tú.
(5) Deja de quedarte donde te duele; no es castillo, no es hogar: es cárcel emocional sin barrotes visibles.
(6) Necesitas salir, ver mundo, conocer gente; la felicidad no llega por paquetería, hay que ir por ella.
(7) Si te abres a posibilidades, puedes iniciar relación bonita y duradera; pero si te sigues escondiendo, ni Cupido te encuentra.
(8) Familiares van a necesitarte; tu presencia será medicina y bálsamo, así que no huyas, estás para sumar.
(9) Encuentro con persona del pasado; puede traer sonrisas, recuerdos… y enredos que ni al caso. Decide si vale la pena regresar ahí.
(10) No te metas en chismes; el que se revuelca en lodo termina oliendo a establo. Si hablan de otros, luego hablarán de ti.
(11) Esta Navidad viene con cambios internos: agradecer, cerrar ciclos y dejar de repetir errores como disco rayado.
(12) No temas nuevas oportunidades ni volver a creer en el amor; si la vida no te suelta, suéltala tú y agárrala del mecate para dirigirla.
ESCORPION
(1) No tengas miedo a sentir; lo que te dolió ayer ya no tiene permiso de fregarte hoy, a menos que tú se lo des.
(2) Estás cerca de conocer a alguien importante; no cierres puertas solo por lo que alguien más te rompió.
(3) El 2025 trae amores nuevos; puede que uno se quede más de lo que imaginas si no lo ahuyentas con tu desconfianza.
(4) Aguas con gastritis y colitis: el coraje que te tragas se te está regresando en forma de ácido. Suelta, respira, sana.
(5) Tu cuerpo te pide moverse; ejercicio, dieta y descanso. No te puedes quejar del espejo si ni te ayudas.
(6) Posibilidades de viaje o reencuentro sentimental; exprésate antes de que sea tarde. Las palabras guardadas se convierten en nudos.
(7) El amor no se acaba, solo cambia de cama y de dueño; decide si quieres llorar pasado o disfrutar presente.
(8) Cuidado con pérdidas de dinero u objetos; estás distraído y eso te mete en broncas tontas.
(9) Tu familia será sostén, casa y puerto; apóyate ahí, no todo lo puedes con pura fuerza interna.
(10) Reconoce tus errores antes de que la vida te los vuelva a repetir como examen extraordinario.
(11) Tu energía pide renovación: salir, moverte, cambiar rutina, dejar de enmohecerte en casa.
(12) Si tienes pareja, viene cambio positivo; si hay respeto y honestidad, sanan. Y si no, te toca decidir si te quedas o te creces.
(13) Que te valga maíz la crítica barata; si no te mantienen, no tienen derecho a opinar. Quien te quiere aconseja, no destruye.
ARIES
(1) Amores de una noche, encuentros intensos y recuerdos que se van a tatuar en tu corazón; disfruta, pero no pongas el alma donde solo pedían cuerpo.
(2) La venganza es pa’ los cobardes, Aries; tú ya no estás para gastar energía en quien no la merece, la vida sola acomoda a cada quien en el banquito que le toca.
(3) Te pasas de buena persona y por eso luego te jalan hasta el calcetín; aprende a poner límites o te van a seguir viendo la cara.
(4) Aguas con aventuras sin precauciones; no andes embarrando la brocha sin plástico, porque luego las infecciones no se curan con té de manzanilla.
(5) Días de reflexión vienen fuerte; pasado y presente chocan y te van a obligar a decidir si sigues donde duele o avanzas donde mereces.
(6) Tienes poder, carácter y palabra directa; no le bajas la mirada a nadie y quien te ofende lo paga, si no por karma, por tu mano bien puesta.
(7) No cambies para agradar a nadie; quien te quiera te acepta con tu carácter, tu intensidad y tu pasión.
(8) Si ya una vez te traicionaron, no repitas la lección; no sanes heridas volviendo con quien las abrió.
(9) Te enteras del rompimiento de una amistad cercana; no te metas, solo aprende: nadie se salva de lo que siembra.
(10) Tu autoestima necesita crema y cariño, no golpes emocionales; quiérete o cualquiera te va a mover como peón.
(11) No te prestes al chisme de lavadero; la boca ligera carga el karma más pesado.
(12) Date chance de confiar en tu poder; lo que sueñas no está lejos, solo te falta creértelo más que explicarlo.
(13) Aries, no estás para sobrevivir… estás para imponer presencia. Quien quiera luz que no te apague, que te acompañe.
TAURO
(1) Te cae dinerito salvador para pagar deuda pendiente; no lo tires en tonterías porque enero no perdona y la cuesta sube fea.
(2) Reencuentro con familia que hace tiempo no ves; ahí recordarás lo que sí vale la pena y lo que no.
(3) Diciembre es tu despertador emocional: cambios, meditación, nuevos comienzos y darte cuenta de que puedes ser feliz sin mendigar presencia ajena.
(4) Llega invitación a proyecto o viaje; acéptalo, es puerta que se abre y no promete quedarse abierta siempre.
(5) Amor a distancia se debilita por tercera persona; no andes dando agua de calzón a quien no sabe ni valorar un vaso de agua normal.
(6) No inventes pretextos para no avanzar; si ya viste la meta, arráncate, que nadie te detenga con sus miedos disfrazados de consejos.
(7) Tristeza por gente que ya no está; no te estanques, cuando un ciclo se cierra no es final, es pasillo hacia lo nuevo.
(8) Limpia tu casa: objetos rotos, ropa que ya ni usas, cosas que nomás estorban; ahí se guardan malas energías y te tapan los caminos.
(9) Tu fuerza, tu terquedad bien enfocada y tu valentía te han traído lejos; no dejes que comentarios mediocres opaquen tu visión.
(10) Cada que alguien te diga “no se puede”, respóndele con hechos, no con coraje.
(11) No dudes de ti, Tauro; si pudiste con tanto, ahora puedes con todo.
(12) El 2025 te cierra el año diciendo: si no te aplauden, apláudete tú; si no te creen, demuéstralo; si no te apoyan, avanza.
GÉMINIS
(1) Si no tienes relación, hay posibilidades de encamamiento con amistad; nomás recuerda que cama no es altar y deseo no es promesa.
(2) No confundas sexo con amor; deja de querer noviazo donde solo ofrecieron cuarto oscuro.
(3) No esperes nada de nadie, disfruta el momento; la gente no paga tus cuentas ni tus lágrimas, así que que te valga lo que opinen.
(4) Estos últimos días del año son pa’ cerrar acuerdos fallidos, relaciones que ya huelen a fruta pasada y situaciones que ya no funcionan.
(5) Suelta los desastres que te dejó el 2025; no sigas durmiendo con fantasmas que ya no están.
(6) Entre más gente negativa mandes a la ñonga, menos depresiones vas a cargar. Limpia tu entorno como limpias el WhatsApp cuando te enojas.
(7) Haz lo que nunca hiciste; el tiempo no está para pedir permiso, está para comerse lo que te hace feliz.
(8) Aguas con una persona que entra a tu vida y promete bonito pero trae oscuridad; no todo lo que abraza protege, a veces aprieta para hundir.
(9) Aprende a decir que no; la palabra “no” también es amor propio, también es salvavidas.
(10) Amores a distancia se visualizan fuertes; si te pones las pilas, puede cuajarse algo duradero y bonito.
(11) Posibilidad de viaje o fin de semana intenso que te va a dejar temblando de emoción… o de lo que pase en la habitación.
(12) Recibirás chismes familiares; no te metas, chisme que no escuchas, paz que te ahorras.
(13) No temas cambios ni oportunidades; si alguien se fue es porque ya cumplió su tiempo en tu historia. Lo que llega viene mejor.
(14) Géminis, deja de mendigar explicaciones: quien quiera estar, se queda; quien no, ni preguntes por qué se fue.
CÁNCER
(1) Días grises, nostalgia, recuerdos y ganas de llorar con novela puesta; se vale sentir, pero no te estaciones ahí.
(2) Libérate, di “next” y sigue; nadie te falta si tú te tienes.
(3) Logras lo que te propones, pero te desesperas si no llega rápido; bájale dos rayitas, lo bueno no llega a prisa, llega a tiempo.
(4) Cambia la mirada; la vida no es tan dramática, tú eres quien le mete soundtrack de telenovela.
(5) Noticia o mensaje llega y te alegra el corazón más de lo que imaginas.
(6) Si tienes relación, cambios en rutina y posible distanciamiento por trabajo o familiares metiches.
(7) Viene viaje en puerta y noches de pensamientos pesimistas; no vivas de “lo que pudo ser”, vive de “lo que sí puedes hacer”.
(8) No desconfíes tanto de esa amistad; si sigue ahí es por algo, solo no bajes la guardia.
(9) No arrastres la mala suerte del pasado al futuro; el karma ya se cobró lo que se tenía que cobrar.
(10) El miedo a los cambios te estanca; si no te mueves, la vida te empuja y duele más.
(11) Aprende a ver por ti; nadie va a rescatarte si tú no te eliges primero.
(12) Piensa antes de hablar; a veces tu boca firma problemas que tu corazón no quiere pagar.
(13) No andes tirando los perros donde ya hay dueño; puede haber pasión, pero no respeto.
(14) Cáncer, no eres opción secundaria en la vida de nadie: o eres prioridad o te retiras con dignidad.
PISCIS
(1) Entras en ciclo bien perro: sueños realizándose, metas cuajando y energías del universo jalando a tu favor como imán.
(2) Tu visión cambió; ya no eres el mismo inocente de antes, la vida te curtió y ahora sabes poner cara seria cuando toca.
(3) Cierra el año perdonando errores ajenos, pero sobre todo los tuyos; cargar culpas ajenas es como cargar costales mojados: te tiran.
(4) Si tienes relación, aguas con discusión por malentendidos del pasado; hablen de frente sin disfrazar sentimientos.
(5) Últimas dos semanas para soltar pasado, miedos y cosas que solo te jalan pa’ atrás; esta vez no repitas patrón.
(6) Cuídate de alergias, garganta y respiración; cambios de clima te andarán moviendo como bandera al viento.
(7) La vida te golpeó, sí, pero también te templó; ya no te quiebras fácil, te doblan pero no te rompen.
(8) Llega una persona que te devuelve la fe; no corras, no pongas bardas, deja que se acerque sin juzgarlo por lo que otros te hicieron.
(9) En el amor, atrévete a innovar; si quieres relación nivel “jefe”, deja de amar como becario.
(10) Cuida pies y estómago; retención de líquidos y molestias menores, tés, descanso y bajar irritantes te ayudan.
(11) No vivas para los demás; tu historia importa, tu paz importa, tu presente importa. Sé prioridad, no fondo.
(12) Piscis, no estás para sobrevivir, estás para renacer; no retrocedas a lo que ya te costó salir.
(13) Date chance de equivocarte sin miedo; la perfección nunca te salvó, pero el aprendizaje sí. Lo que no funcionó te entrenó para lo que sí viene.
(14) Viene conexión emocional con alguien que no esperabas; no corras antes de caminar, deja que la historia se escriba sola sin forzar capítulos.
(15) Si te cuesta soltar, pregúntate si te hace bien; si la respuesta es “no sé”, ahí ya tienes tu señal. Lo que duele no es el final, es la costumbre.
(16) Habrá noches donde sientas que retrocedes, pero no es caída: es impulso. Hasta la flecha se jala para atrás antes de avanzar con más fuerza.
(17) Piscis, este cierre de año no es para sobrevivir: es para renacer. Y quien no entienda tu proceso, que mire desde lejos sin estorbar.
ACUARIO
(1) Lo que no pudo ser, a la fregada; ya se fue, ya dolió, ya aprendiste. El pasado no renta espacio si tú no lo alojas.
(2) No vivas en el “después”, vive en el “ahorita”; el futuro no existe si hoy no lo construyes.
(3) Tu sexto sentido andará filoso: sabrás quién vale la pena y quién no sirve ni pa’ recado.
(4) No dejes que se burlen de tu buena voluntad; bondad no es ser menso, es elegir no ser como ellos.
(5) Aprende del error, agradece lo bueno y suelta lo que ya se pudrió emocionalmente.
(6) Cambios económicos vienen; por fin se destraba lo que no te dejaba avanzar. Maneja lo que llega con cabeza, no con antojo.
(7) No tomes decisiones por enojo ni por presión; pensar primero, actuar después.
(8) Pensamientos pesimistas vendrán a tocar, pero no los sientes; déjalos en la sala, no los metas a tu cuarto emocional.
(9) Suelta recuerdos que lastiman; no te aferres a lo que se fue. A la ñonga las exparejas que pesan.
(10) Extrañarás, sí; pero extrañar no es regresar. Extrañar es reconocer que dolió y aún así avanzar.
(11) Si tienes relación, baja la posesividad; ver cosas donde no hay crea fantasmas donde antes había hogar.
(12) Si dudas, habla; callar crea bombas emocionales que luego truenan en el peor momento.
(13) Acuario, si algo te quiere, se queda; si algo te duele, se suelta; si algo te estorba, se tira. Tú decides.
(14) Viene aprendizaje fuerte: no todos los que te sonríen te quieren bien, y no todos los que te dicen la verdad te quieren mal; observa acciones, no discursos.
(15) Cuidado con personas que regresan “arrepentidas”; muchas veces no vuelven por amor, vuelven porque la vida afuera les quedó fría.
(16) Ese miedo a perder te está impidiendo ganar; si aflojas el control, la vida te sorprende. Si lo aprietas de más, lo rompes.
(17) Acuario, quien te merezca te busca, te cuida, te habla claro, te elige y te sostiene. Lo demás es puro cuento mal contado.
CAPRICORNIO
(1) Se viene reunión, fiesta, posada o hasta convivio improvisado, y te la vas a pasar sabroso; fluye, convive, ríe y date el permiso de disfrutar sin sentir culpa.
(2) Si tienes pareja, aguas con los celos y escenas innecesarias; que no esté encima de ti no significa desamor, significa confianza, no confundas control con cariño.
(3) Esa parte tóxica que a veces sacas… guárdala en una caja y tírala; si no confías, no exijas lo que tú no das.
(4) Necesitas urgentemente un cambio de rutina; hacer lo mismo diario te está generando altibajos emocionales y te vuelves bipolar sin querer.
(5) Vienen días para enfocarte en amores nuevos, no en reciclar amores caducados que ya te mostraron su peor versión.
(6) Aguas con espalda baja, inflamaciones y riñones; toma más agua, cuida sal, cuida refresco y no abuses del estrés. El cuerpo también factura.
(7) Exparejas regresan con rencores, venganzas, indirectas y dramas de telenovela barata; no des réplica, no expliques, no discutas: bloquear también es amor propio.
(8) Habrá discusiones familiares, pero nada que no se pueda arreglar; no hables todo lo que sientes con todos, no todos tienen la madurez para escucharte.
(9) Disfruta cada día como si fuera el último; es mejor arrepentirse de haber vivido que lamentar no haber hecho nada.
(10) No le temas al cambio; lo estable te dio comodidad, pero lo nuevo te puede dar victoria.
(11) El amor tarda un poco, sí, pero este tiempo es para ti: quererte, cuidarte, reconstruirte y ponerte en primer lugar.
(12) Cuando encuentres tu balance, llegará alguien que no pida versión reducida de ti, alguien que te quiera completo, intenso y sin miedo.
(13) Capricornio, ya no vivas esperando milagros: conviértete en el milagro. La vida premia al que se mueve, no al que se lamenta.
SAGITARIO
(1) Problemas gástricos, insomnio y sueño desordenado; regula horarios, come mejor y bájale a lo picante emocional: no todo merece tu coraje.
(2) Mentiras y engaños en trabajo o con amistades; alguien está jugando doble cara, detecta la mirada del que sonríe mientras piensa cómo joder.
(3) Se viene cambio de ciclo; el 2026 ya no es refugio, es punto de partida. Deja atrás lo que dolió y lo que te drenó.
(4) Aprende a decir que NO; ser buen corazón no significa ser tapete. Tu “sí” tiene valor, no lo regales como volante.
(5) Las traiciones pueden venir de familia, de quien menos esperas; no es para paranoias, es para bajar tus expectativas y subir tu autoestima.
(6) Si tienes relación, cuida la monotonía; el aburrimiento es el diablo disfrazado y abre puertas a infidelidades que luego duelen más que una mordida de perro bravo.
(7) Cuida tu alimentación, muévete más; lo de subir de peso no es destino, es descuido.
(8) Cree más en ti; deja la flojera emocional, porque tienes talento, pero no disciplina.
(9) Tienes miedo a decidir porque sabes que decidir es cambiar, y cambiar duele; pero quedarse donde dueles… duele más.
(10) Saca a quien estorba, no a quien estorbas; limpia círculo, limpia casa, limpia mente.
(11) No esperes que la vida te resuelva si ni tú tomas el volante; ya no puedes seguir en piloto automático esperando resultados VIP.
(12) Sagitario, no seas espectador de tu historia; escribe, rompe, cura, reinicia y avanza.
(13) El año se te fue soñando, ahora toca cumplir; si no lo haces, la vida seguirá pasando sin pedirte permiso.
(14) En pocas palabras: menos excusas, más acción; menos miedo, más ovarios/méxico; menos “ojalá”, más “ahí voy”.