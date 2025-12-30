Houston: el tiempo para hoy martes 30 de diciembre

El clima en Houston, Texas, para este martes 30 de diciembre contarácon cielos despejados y apenas presencia de nubes. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 55 grados Fahrenheit (13ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche bajará hasta los 39 grados Fahrenheit (4ºC) de mínima.

Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 54ºF (12ºC) de máxima y 54ºF (12ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer será a las 07:16 h, mientras que el crepúsculo se podrá observar a las 17:32 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 6.84 mph de máxima en el día y los 3.73 mph por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.laopinion.com/clima

¿Cómo es el clima en Houston?

Si algo está claro, es que el clima de Houston, Texas, es único e inigualable. Con veranos calurosos e inviernos suaves y sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente placentero. Eso sí, también es una ciudad en riesgo moderado de experimentar catástrofes naturales, principalmente en la temporada de huracanes.

La temperatura media en Houston oscila entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses de más calor que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La influencia del Golfo de México condiciona en buena manera la humedad de Houston, la cual tiene a ser alta. Concretamente, su humedad relativa varía entre el 50 y el 90%, lo que afecta a nuestra percepción de la temperatura, sintiéndola más alta de lo que es en verdad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, aunque tal vez puede verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también presenta valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que no es beneficioso para las personas con problemas respiratorios.

Catástrofes naturales en Houston

A pesar de su favorable clima, Houston es propensa a vivir catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y pueden causar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. La ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su ubicación cerca del Golfo de México y a sus zonas bajas.

Finalmente, Houston también está en riesgo de sufrir tornados, aunque son menos frecuentes que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños importantes e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual se diseñaron planes de actuación en caso de ser necesario.

No te pierdas las novedades del clima en Houston en https://laopinion.com/tema/clima-en-houston/.