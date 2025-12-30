Los Ángeles: el tiempo para hoy martes 30 de diciembre

La ciudad de Los Ángeles se prepara para vivir un martes con cielos despejados y apenas presencia de nubes. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 72 grados Fahrenheit (22ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 57 grados Fahrenheit (14ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el noreste con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 6.84 durante la noche.

Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 72ºF (22ºC) de máxima y 72ºF (22ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:58 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 16:53 h. En total tendremos 10 horas de luz solar a lo largo de este martes.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima en Los Ángeles mañana el cielo estará cubierto con lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 55 y los 63 grados Fahrenheit (13 y 17 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 89% por la mañana, 96% por la tarde y 89% por la noche.

El clima en Los Ángeles

La gran ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que dura desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con ocn agosto a la cabeza con el més más caliente con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada más suave de esta ciudad abarca los meses de noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria siendo menos de 70 °F. Se destaca que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante la Navidad, en diciembre, cuyas temperaturas mínimas son de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

