Los peligros de la marihuana para la salud dental

La Dra. Ellyce Clonan, profesora clínica asistente en la Facultad de Medicina Dental de la Universidad de Buffalo en Nueva York, señala el aumento de riesgos asociados al consumo de marihuana en los pacientes. Estos incluyen un 55% más de riesgo de caries, un 41% más de probabilidad de pérdida de dientes y un riesgo triplicado de cáncer bucal.

Varios estudios respaldan estas afirmaciones, subrayando el impacto negativo del THC (tetrahidrocannabinol) y otros compuestos en la salud dental.

Clonan, en entrevista con CNN, afirma sobre los pacientes que llegan a su consultorio tras consumir marihuana: “Puedo olerlo en ellos, y luego están los ojos rojos y la boca seca“.

“Si pregunto, algunos pacientes me dicen: ‘Me da tanto miedo ir al dentista que tuve que venir drogada’”, dijo. “Aunque nos encanta que la gente venga a nuestras revisiones regulares, la mayoría no comprende los peligros para la salud bucal del consumo de marihuana, especialmente si es habitual”, explica.

Efectos de la marihuana en la anestesia

El uso de marihuana puede complicar la administración de anestesia durante los tratamientos dentales. Los pacientes que han consumido marihuana recientemente pueden requerir dosis más altas de anestesia, experimentar más dolor y presentar complicaciones.

Además, el uso de cannabis puede incrementar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, lo que añade riesgos potenciales durante los procedimientos.

“Se ha demostrado que el cannabis aumenta la ansiedad. Por lo tanto, si las personas sienten pánico en la silla, si su presión arterial y su frecuencia cardíaca ya están elevadas, eso representa un riesgo adicional”, advierte Clonan.

Comportamientos de riesgo asociadas a su consumo

El consumo de marihuana puede llevar a comportamientos que afectan negativamente la higiene bucal. La preferencia por alimentos azucarados y la falta de motivación para mantener una buena rutina de cepillado pueden aumentar el riesgo de caries.

La sequedad bucal igualmente provoca una disminución en la capacidad de la saliva para proteger los dientes.

Cómo afecta la recuperación postoperatoria

El consumo de marihuana puede retrasar la recuperación postoperatoria en tratamientos dentales al interferir con la cicatrización de tejidos y aumentar el riesgo de infecciones.

Efectos en la cicatrización. La marihuana, especialmente si se fuma o vapora, expone los tejidos orales a toxinas que ralentizan la curación de heridas postquirúrgicas, como extracciones o implantes dentales. Además, suprime el sistema inmunológico, lo que prolonga la recuperación y eleva complicaciones como inflamaciones.

Interacciones con anestesia. Como lo adelantamos, los usuarios crónicos pueden necesitar dosis mayores de anestésicos locales debido a tolerancia cruzada, complicando procedimientos dentales simples. En el postoperatorio, genera mayor malestar, tiempos de recuperación extendidos y peor calidad de sueño.

Riesgos adicionales. El consumo inmediato post-tratamiento aumenta infecciones y daña empastes o implantes por partículas irritantes. Se recomienda suspenderlo al menos 72 horas antes y después para optimizar resultados.

Necesidad de evaluación más atenta

Ante la creciente incidencia de pacientes que consumen marihuana, Clonan sugiere incluir preguntas sobre este tema en los formularios médicos de los pacientes.

La conciencia y comprensión sobre el consumo de cannabis son fundamentales para proporcionar un tratamiento seguro y efectivo en los consultorios dentales.

También te puede interesar: