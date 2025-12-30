Se avecina un caótico inicio de 2026 para 5 signos del zodiaco

El inicio de 2026 no será tranquilo para todos. Desde la mirada astrológica, las primeras semanas del año estarán marcadas por tensiones, cambios inesperados y una fuerte sensación de caos para algunos signos.

Lejos de ser una advertencia negativa, este escenario representa un llamado a la precaución, la madurez y la adaptación.

Según la astróloga Rachel Ruth Tate, hay cinco signos del zodiaco que sentirán con mayor intensidad este movimiento astral.

La acumulación de planetas en Capricornio, los choques con Cáncer, la influencia de Urano y los tránsitos retrógrados crean un clima de inestabilidad que puede desordenar planes, emociones y rutinas, explicó la experta a Vice.

Los 5 signos que enfrentarán un comienzo de 2026 caótico

1. Capricornio

Capricornio suele estar preparado para cualquier escenario, pero incluso tú podrías sentirte desbordado.

El Año Nuevo comienza con una atención astrológica total sobre tu signo, algo poco habitual para tu naturaleza reservada.

Todos tus planetas personales están activos, lo que te coloca en una posición poderosa, pero también exigente.

El caos llega en forma de responsabilidades acumuladas, decisiones urgentes y liderazgo forzado. La astrología aconseja no cargar con todo tú solo: delegar también es sabiduría.

2. Tauro

Con Urano retrógrado en tu signo desde finales de 2025, la estabilidad que tanto valoras se ve amenazada.

Enero activa trígonos entre los planetas en Capricornio y Urano, removiendo rutinas, planes y estructuras que creías firmes.

Este inicio de año puede sentirse desordenado, incluso incómodo, pero el mensaje es claro: el cambio no es castigo, es evolución. Resistirte solo prolongará la sensación de caos.

3. Cáncer

Tu sensibilidad estará a flor de piel. Con Júpiter retrógrado en tu signo y en oposición a los planetas en Capricornio, enero te empuja a un progreso emocional que no puede evitarse.

Viejas heridas, decisiones familiares y asuntos personales salen a la superficie. Aunque el proceso resulte agotador, este caos emocional tiene un propósito: ayudarte a madurar y a fortalecer tu seguridad interna para todo 2026.

4. Acuario

Puede que empieces el año con una sensación engañosa de tranquilidad, pero no durará mucho.

Febrero trae el primer eclipse en tu signo en casi una década, y enero funciona como la antesala.

El caos se manifiesta como inquietud interna, cuestionamientos existenciales y necesidad de redefinir tu rumbo. Aunque al inicio incomode, este movimiento despertará tu verdadero propósito.

5. Aries

Aries inicia 2026 sintiendo que algo se avecina, aunque aún no pueda definirlo. Los planetas en Capricornio y Cáncer forman cuadraturas con tu signo, generando frustración y urgencia.

Además, Saturno regresa a Aries en febrero, marcando el inicio de un ciclo de maduración profunda.

Enero ya te prepara para ello: es momento de decidir qué compromisos asumir y cuáles soltar. El caos será tu maestro.

¿Por qué el inicio de 2026 será tan intenso?

Enero de 2026 arranca con un potente stellium en Capricornio: el Sol, Venus, Marte y Mercurio concentrados en un mismo signo.

Esta energía empuja a tomar decisiones serias, asumir responsabilidades y enfrentar realidades que ya no pueden postergarse.

Al mismo tiempo, varios planetas forman aspectos tensos con otros signos cardinales, generando conflictos entre lo que se desea y lo que se debe hacer.

Para algunos signos, este choque se sentirá como presión, cansancio emocional o sensación de pérdida de control. La clave no será resistirse, sino leer las señales del caos como una oportunidad de crecimiento.

¿Cómo afrontar este inicio de año según la astrología?

Los astrólogos recomiendan, con base en los tránsitos planetarios, evitar decisiones impulsivas durante enero, aceptar que no todo está bajo control y usar el caos como señal de ajuste, no como amenaza. Prioriza descanso, organización y claridad emocional.

