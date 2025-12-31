Cuba aprueba empresa con sede en Florida para envío de remesas

El Banco Central de Cuba (BCC) autorizó una nueva licencia a una empresa con sede en Florida, Estados Unidos, para gestionar remesas para la isla, según confirmó la institución estatal a través de la Gaceta Oficial del país caribeño.

De acuerdo con el boletín, el BCC dio el visto bueno para que Cubamax Travel Inc., constituida legalmente en el municipio de Hialeah (condado de Miami-Dade, Florida), pueda “canalizar fondos, a través de instituciones financieras cubanas” a cuentas en la isla.

También podrá entregar efectivo en moneda nacional o divisas a sus beneficiarios. Antes de esta compañía, la firma estatal cubana Orbit, actualmente sancionada por Washington, era encargada de la gestión de divisas.

La empresa estadounidense, que se describe a sí misma como agencia de viajes, también ofrece servicios de envío de productos a Cuba. De acuerdo con la información pública disponible, está a cargo del empresario Carlos Trujillo.

La resolución en la Gaceta Oficial, que tomará efecto en cinco días hábiles, establece que la firma deberá designar a un representante con residencia en Cuba.

Hasta la pandemia del covid-19, las remesas constituyeron uno de los principales ingresos en divisas del país, junto con los servicios profesionales (en los que se incluyen las misiones médicas internacionales) y el turismo, este último en caída libre en los años más recientes.

Según estimaciones independientes, las remesas llegaron a representar entre 2005 y 2020 el 6 % del producto interno bruto (PIB) de la isla.

Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero pasado, Cuba ha vuelto a la lista de países patrocinadores del terrorismo y la empresa Orbit ha sido incluida en la lista de entidades restringidas, con las que la ley estadounidense prohíbe tener vínculos financieros directos.

Tras dicha decisión de Washington, la empresa norteamericana Western Union decidió suspender el envío de remesas a la isla. La compañía había reactivado sus servicios en 2024, tras suspenderlo en 2020 por la inclusión en la lista de entidades restringidas de Fincimex, por ser una entidad del conglomerado empresarial GAESA, controlado por las fuerzas armadas cubanas.