Gobierno de Trump: Seis momentos que marcaron el 2025 desde la Casa Blanca

Desde su retorno a la Casa Blanca, el gobierno de Donald Trump ha estado inmerso en distintas polémicas, desatando críticas y protestas, además de una batalla legal en los tribunales.

1. Emergencia nacional

Apenas al inicio de año, en enero, con una de las decenas de órdenes presidenciales que rubricó en el Despacho Oval, el republicano declaró la “emergencia nacional” para la frontera entre EE.UU. y México.

Con dicha posición, permitió el uso de fondos del Pentágono y el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de control migratorio interno. También activó la “expulsión acelerada” en todo el país, permitiendo deportar personas sin que pasen por un juez, ocasionando que distintas organizaciones de derechos humanos denunciaron que esto militariza la seguridad pública y ponía en riesgo a ciudadanos por errores de perfilamiento racial, como acusan, ha sucedido en distintos escenarios del país a lo largo del año.

2. Ciudadanía por nacimiento

Entre las polémicas que Trump protagonizó fue una orden para negar la ciudadanía automática a hijos de padres indocumentados nacidos en suelo estadounidense, instruyendo a las agencias federales a no reconocer como ciudadanos a bebés si sus padres no tienen estatus legal permanente.

Para muchos, se considera un desafío directo a la 14ª Enmienda de la Constitución. La medida ha sido bloqueada en varias cortes federales, pero la administración insiste en llevar el caso hasta la Corte Suprema.

Dada la polémica, la Corte Suprema acordó a principio de diciembre que decidirá si el intento del presidente Donald Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento mediante un decreto es constitucional, ofreciendo a los jueces la oportunidad de revisar lo que durante mucho tiempo se ha considerado una ley asentada desde el siglo XIX, por lo que 2026 es un año clave en ese sentido.

3. Departamento de Educación

Donald Trump firmó una orden ejecutiva en marzo de 2025 para iniciar el desmantelamiento del Departamento de Educación, buscando, según su postura, devolver el control educativo a los estados y reducir la burocracia federal, transfiriendo funciones como la gestión de préstamos estudiantiles a otras agencias y reduciendo personal.

Por lo tanto, instruyó a la secretaria Linda McMahon a transferir las funciones de la agencia a los estados o a otras agencias, sin embargo, se teme que esto incremente la desigualdad educativa entre estados ricos y pobres, además de eliminar protecciones federales para estudiantes con discapacidades.

Pese a que un tribunal suspendió una orden, la Corte Suprema dictaminó que permitiría a la administración Trump continuar con el desmantelamiento del Departamento de Educación.

4. Aranceles

La política arancelaria de Donald Trump en su segundo mandato se basa en el uso de los impuestos a la importación como herramienta de presión geopolítica.

Por ello, el pilar de esta estrategia es la imposición de un arancel universal (base del 10%) a casi todas las importaciones, complementado con gravámenes específicos mucho más altos para países con los que EE. UU. mantiene grandes déficits comerciales o disputas políticas.

En particular, ha aplicado aranceles a socios clave como México y Canadá, condicionando su eliminación a la cooperación en temas de migración y tráfico de fentanilo, y tarifas de más del 50% a productos provenientes de China e India para forzar la relocalización de la industria manufacturera hacia suelo estadounidense.

Pese a la retórica oficial, los críticos señalan que estos impuestos actúan como un impuesto indirecto para los consumidores locales, elevando los precios de bienes finales y componentes industriales, además, a nivel internacional, la política ha provocado represalias comerciales de la Unión Europea y China, fragmentando las cadenas de suministro y generando un clima de incertidumbre que ha frenado inversiones.

5. Hermoso Proyecto de Ley

La Ley del Gran y Hermoso Proyecto de Ley (One Big Beautiful Bill), promulgada por Donald Trump el 4 de julio de 2025, se presentó como el pilar fiscal y administrativo de su segundo mandato y se divide en dos grandes frentes, por un lado el recorte al gasto federal, con la la eliminación de programas considerados “redundantes” o “despilfarros” y por otro, con incentivos fiscales

Entre las polémicas que acompañan esta política, fue la implementación de requisitos de trabajo más estrictos para beneficiarios de Medicaid y cupones de alimentos (SNAP), reduciendo significativamente el gasto en estas áreas.

Para compensar los recortes, la ley introdujo incentivos fiscales diseñados para estimular la economía doméstica, como la eliminación de los impuestos federales sobre las propinas y el pago de horas extras, al igual que la prohibición de créditos fiscales para energías limpias, redirigiendo esos fondos a incentivar la producción de petróleo y gas.

6. Ataques militares

Durante el año 2025, la administración de Donald Trump implementó una política de defensa y seguridad marítima agresiva, centrada en el uso de la fuerza letal contra el narcotráfico y la proyección de poder naval.

Por un lado, con la Operación “Southern Spear” (Operación Punta de Lanza), a partir de septiembre de 2025, el gobierno de Trump inició una campaña de ataques aéreos y hundimiento de embarcaciones en aguas internacionales del Mar Caribe y, posteriormente, en el Pacífico Oriental.

Pese a las fuertes críticas, hasta diciembre de 2025, se han registrado al menos 29 ataques que han resultado en más de 100 muertes. Organizaciones como la ONU y la ACLU han calificado estas acciones de “ejecuciones extrajudiciales”, argumentando que violan el derecho internacional al no ocurrir en un contexto de guerra declarada.

Además, la presión sobre Venezuela ha aumentado, pues ahora su política incluye un bloqueo naval de facto para impedir que petroleros sancionados transporten crudo venezolano, utilizando la Guardia Costera y la Marina para forzar el retroceso de buques.

Sigue leyendo: