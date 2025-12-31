Horóscopo de hoy de Nana Calistar 31 de diciembre de 2025

PISCIS – 31 de diciembre 2025

Mucho cuidado con lo que pides al universo, porque en estas fechas de cierre de ciclo lo que decretes podría llegarte con todo y factura. No andes llamando energías que no sabes manejar, porque lejos de ayudarte podrían estropearte el camino y ponerte piedras donde antes había flores. Habla menos y piensa más, criatura, porque traes la lengua como navaja y de repente sueltas comentarios hirientes que ni tú mismo entiendes; luego te sorprendes cuando la gente se aleja.

Te vas a enterar de un rompimiento o pleito fuerte y te dejará pensando si el amor todavía vale la pena o si ya mejor te dedicas a dormir con tu perrito y tu cobija San Marcos. En el amor traes dudas, celos y calentura… combinación peligrosa. Necesitas hacer que tu cerebro y tu corazón firmen un acuerdo de paz, porque traes la hormona alborotada y podrías cometer errores por andar siguiendo la calentura en vez de la conciencia.

Aun así, el destino te trae sorpresas: hay posibilidad de nuevo amor o un nacimiento en la familia que te devolverá la fe. Pero aguas con la parte laboral porque podrías sentirte estresado y sin rumbo; descansa y organiza prioridades, no todo se resuelve en un día. Es momento de dejar las mensadas, ponerte firme y recordar hacia dónde vas; no pierdas tu camino por sueños falsos o promesas de gente que ni se cumple sola.

No temas a oportunidades nuevas, pero tampoco seas piedra de tropiezo con patas: ya estuvo suave de tropezar con la misma piedra y decir “ay ahora sí aprendí”, y a la semana andar otra vez igual. Limpia tu camino, cierra ciclos, corta energías y revisa tus amistades, porque hay una que ya te está pedaleando la bicicleta del amor y ni cuenta te das. Ponte perra, abre los ojos y verás quién sonríe y quién está esperando tu caída. Este 31 de diciembre renace, mi ciela, porque el 2026 es tuyo si pones orden en tu corazón.

ACUARIO – 31 de diciembre 2025

Si estás soltero o soltera, alégrate y ponte bonito o bonita porque vienen cambios buenos y movidos. Este cierre de año te está diciendo que ya no creas tanto en discursos baratos; quien te quiera en su vida se nota, se queda y lo demuestra, sin excusas ni “estoy confundido”. Nada de aceptar migajas solo porque te sientes solo. Quien te merezca, que lo demuestre.

Un proyecto personal o laboral deberá esperar tantito, pero no lo tomes como fracaso; más bien es un aviso del universo para que lo hagas bien y no a las carreras. Si te enfocas, lo vas a consolidar rápido al iniciar el 2026. En el amor y la familia, no permitas que terceros se metan donde nadie los llamó, porque te pueden meter chismes que hagan dudar de quien sí te quiere.

La hormona te va a traer desvelado y con ganas de hacer travesuras; podrías encamarte con alguien que no te conviene y terminar arrepentido viendo el techo. Controla ese impulso porque después andas llorando canciones de Jenny Rivera. No te contradigas, porque cuando dices una cosa y haces otra se te cae la credibilidad y nadie sabe si creer en tu palabra o si ya mejor llevarte al circo como acto sorpresa.

En lo económico, deja de apende… de distraerte y ve por algo estable. Tienes talento para negocio pero te saboteas solito. Hay días en los que no sabes ni qué quieres ni pa’ dónde vas; en esos días, ponte perra y ve por lo que te mueve el alma, no por lo que otros quieren imponerte.

Ojo con amores de una noche, resbalones tontos, golpes o caídas inesperadas; cuídate manos, pies y dignidad. Si tienes pareja, la relación podría tornarse aburrida por la rutina; antes de que se termine todo, hagan algo distinto, sorpréndanse, salgan, conversen, encuérense emocionalmente y físicamente si hace falta; pero hagan algo. Porque si no se aplican, este año nuevo podría cerrar con despedida.

CAPRICORNIO – 31 de diciembre 2025

Cuídate de caídas, golpes mensos y tropiezos físicos y emocionales, porque en estos días podrías andar distraído y terminar besando el piso o la dignidad. Tu carácter fuerte y esa manera tan directa de hablar puede intimidar a cualquiera; se te da decir las cosas como son, sin azúcar, y eso hace que muchos se ofendan porque están acostumbrados a las mentiras piadosas. No le bajes, pero sí mide dónde y con quién, porque podrías meterte en problemas por decir verdades que duelen más que una pedrada.

En el amor andas desconfiado, y cómo no, si la vida ya te dio tus revolcones. Es normal que después de lo vivido te cueste abrir el corazón, pero no te cierres por completo; si quieres amor, primero quítate el miedo. Vienen momentos de cambio, crecimiento y florecimiento emocional. Deja que la gente ladre lo que tenga que ladrar, tú vienes a ser feliz. Si te lo propones, este cierre de año te pone en camino para sanar y lograr más de lo que crees.

Cuida tus sentimientos, no los andes regalando como si fueran muestras gratis; expón tu corazón solo ante quien lo valore. Se visualiza embarazo cercano en amistad o familia, una salida cancelada, chismes sobre una expareja que podrían sacarte de onda y noticias que te harán replantearte tu rumbo. Nuevos horizontes se abren, así que toma el toro por los cuernos y no permitas que nadie se meta en tus planes.

Tienes todo para estar bien, pero concentras tus energías en personas o situaciones que solo te bajan el ánimo. Deja de poner en altares a simples mortales, porque luego se te caen del pedestal y te lastimas tú solo. Protege tu círculo, tus proyectos y tu paz. Nuevos amores podrán tocar la puerta, y también un viaje que podría ser el descanso que tu alma necesita; si te vas, disfrútalo y deja que la vida te sorprenda. Cierras el año con fuerza, pero si no sueltas lo que estorba, el 2026 no podrá entregarte lo que te pertenece.

SAGITARIO – 31 de diciembre 2025

Cuida tu lengua, porque en estos días podrías andar en un modo “sinceridad sin filtro” que lastime a gente que sí te quiere, como padres, hermanos o amistades. No es que no puedas decir lo que sientes, es que lo digas sin clavarte la daga tú mismo. Vienen días de cambio y una necesidad fuerte de mejorar en lo personal, emocional y económico. No te sueltes la mano justo antes de llegar a lo bueno. Estás a nada de lograr algo importante.

Entras en una etapa de maduración que te hará ver las cosas con más claridad. Extrañarás a alguien que ya no está en este mundo, y ese recuerdo podría sacudirte el corazón; pero también será un empujón para valorar la vida y seguir adelante. Viene una ola de declaraciones y chismes; escóndete o ignóralos, porque si te enganchas, pierdes. Tu corazón, antes de pollo, se fue endureciendo por decepciones pasadas; no pasa nada, el dolor también forma carácter.

Posibilidad de cambio de auto, aparatos eléctricos o renovaciones en casa. Cuidado con golpes, caídas y malos pasos; y si vas a tomar alcohol, hazlo con medida, porque podrías terminar aflojando secretos o el cuerpo a la persona equivocada. Alguien cercano podría quedarse sin pareja, y eso podría afectarte indirectamente; no te metas donde no te llaman.

Los movimientos planetarios traen calentura a flor de piel; si tienes pareja, proponte velada especial, algo diferente, que despierte el deseo y la conexión. Si no la tienes, no faltará con quién compartir la caricia… pero no confundas pasión con amor. Atento a tu salud: infecciones, molestias estomacales e inflamaciones podrían aparecer si te descuidas; hidrátate, come mejor y dale descanso al cuerpo.

Cuida lo que dices frente a tu pareja, porque podrías soltar de más y terminar armando un pleitazo de telenovela. Antes de hablar, piensa: “¿me conviene decir esto o me voy a meter en camisa de once varas?”. Cierra el 2025 con prudencia, porque si lo manejas bien, empiezas el 2026 brillando como te mereces.

ARIES – 31 de diciembre 2025

Hay momentos en los que quisieras mandar todo al carajo, aventar el celular, renunciar al cariño y hasta desaparecer del mapa; pero respiras hondo porque sabes que muchos de tus enojos vienen del impulso y al ratito ya andas como si nada. Esa bipolaridad emocional que te manejas no es permanente, solo necesitas aprender a no reaccionar en caliente. Este cierre de año te pide pensar bien hacia dónde vas, qué quieres construir y qué sueños realmente valen la pena.

No pongas las manos al fuego por nadie, porque quien prometió quedarse puede ser el primero en irse. Se viene una persona importante en tu vida, con quien podrías tener momentos gratos y hasta revivir ilusiones que ya dabas por muertas. Eso sí, no seas mens@, la manipulación ya no va contigo; la pendejez debería costar multa y recargos, así que no regales tu tiempo a quien no lo merece. Aprende a defender tus decisiones sin temblar la voz; y si alguien no respeta tu rumbo, pues a la fregada, ya basta de perder tiempo con quien no aporta.

Tienes talento, fuerza y ganas; si alguien no pudo lograr algo, es problema suyo, no tuyo. Tú sí puedes, y este 31 de diciembre es la señal para dejar de limitarte. Cuídate de golpes, caídas o accidentes laborales por distracciones; mantente concentrad@. Si ya tienes pareja, escucha más y duda menos, porque podrías hacer tormentas en vasos de agua por andar creyendo chismes baratos.

Amores de una noche no son lo tuyo, no te involucres donde ya hay dueño porque ser postre te rebaja el valor. Tú eres plato fuerte, no degustación. No pierdas tiempo respondiendo comentarios negativos ni aventando piedras a quien te quiere ver caer; mejor usa esa energía para avanzar. De cara al 2026, ponte perr@, deja la inseguridad y ve por lo que es tuyo, porque nadie más lo hará por ti.

TAURO – 31 de diciembre 2025

Aprende a corregir lo vivido con acciones nuevas; que quien llegue a tu vida se lleve una buena impresión y no la versión traumada que dejaron otros. No vivas peleado con el mundo; aprende a ser agradable, sin perder carácter, pero sin cargar resentimientos ajenos. Familiar necesitará tu ayuda y será momento de demostrar tu madurez emocional. Se visualiza trámite importante, firma o gestión que podría abrirte un camino mejor si lo haces con calma.

Cuidado con la salud: molestias, dolores o achaques podrían aparecer si sigues descuidándote. No des consejos si no puedes aplicarlos tú primero. Busca soluciones reales a lo que has venido arrastrando desde hace tiempo; sanar también es trabajo espiritual y emocional. Personas falsas tratarán de atravesarse en tus planes; no caigas en provocaciones. Una amistad estará shingue y shingue tu atención, pero no te distraigas de lo que realmente importa.

En lo económico se ve ligera mejoría, pero no gastes pendejamente; ahorra, administra y prioriza. Y sí, te andas manejando en pura Belinda: cuerpazo criminal, energía alta y autoestima subiendo. No sueltes dieta ni gym, porque el 2026 podrías sorprender hasta a quien te dio por perdido. Vienes en transformación fuerte: ambición, poder personal y ganas de estabilidad, y el amor pasará a segundo plano porque ahora tu prioridad es no depender de nadie.

Podrías sentir atracción por alguien cercano al círculo de un amigo; aguas, porque eso trae chisme y giro inesperado. En trabajo o escuela, atención máxima: podrías cometer errores por distracción y terminar estresándote de más. Extrañarás a alguien lejos y podrías sentir nostalgia, pero no dejes que eso te frene. Este cierre de año te pide firmeza, elegancia emocional y cero pasos atrás.

2026 te quiere próspero, pero primero ordena tu casa interna.

GÉMINIS – 31 de diciembre 2025

Cambios de humor repentinos, noticias del extranjero y una montaña rusa emocional te estarán rodeando en estos días. No guardes rencores con personas del pasado; si te hicieron daño, perdona para liberarte, pero no olvides para no volver a caer en el mismo cuento. Es bueno sanar, pero no seas ingenu@; quien ya te falló una vez puede volver a hacerlo si tú mismo abres la puerta.

Vienen momentos buenos con la familia; aprovéchalos, porque al final son lo mejor que tienes. Nuevos amores y el regreso de una amistad con la que hubo distancia te harán replantearte si vale la pena reconectar o si es mejor dejar todo como está. Ten mucho cuidado con personas chismosas, vecinas metiches o trabajos de brujería que podrían hacerse con envidia o mala intención. Protégete espiritualmente y emocionalmente; tu energía vale oro.

Ya deja esa pen&dejez emocional de entregar de más a quien no da nada. Suele pasarte que mientras tú te desvives, otros solo toman. Pon límites y aprende a decir que no sin sentir culpa. Tu sinceridad puede herir sin querer; mide tus palabras para no lastimar a quienes sí te estiman. Una noticia importante te va a levantar el ánimo, será una señal de que la vida todavía te tiene sorpresas buenas.

No dejes que jueguen contigo emocionalmente. Recuerda de dónde vienes, lo que has sobrevivido y quién eres hoy. Alguien que te rechazó volverá mendigando atención; ten memoria, no corazón de pollo. Aprende a buscar a quien te busca, y a mandar a la fregada a quien no mueve un dedo por ti. Este 31 de diciembre deja atrás lo que pesa, que el 2026 te quiere más fuerte, más perra y más consciente.

CÁNCER – 31 de diciembre 2025

Ten cuidado con andar buscando donde no debes; podrías descubrir cosas que no te van a gustar y que te quitarán la paz. Si buscas, prepárate para encontrar. Es momento de ponerte las pilas y dejar la hueva emocional; tu peor enemigo eres tú cuando te saboteas y te rindes antes de empezar. Tienes todo para lograr metas, pero te dejas caer y eso retrasa lo que pudo ser tu mejor etapa.

Entrega tu corazón solo a quien dé razones para cuidarlo. No deposites tu amor en la primera persona que te sonríe bonito; primero observa, analiza y luego siente. Valórate, invierte en tu imagen y en tu crecimiento personal, porque antes de enamorar con el alma, la gente ve presencia, seguridad y brillo. Y tú lo tienes, solo falta que te la creas.

La vida traerá oportunidades en varios aspectos, pero si te distraes con problemas ajenos o dudas mentales, puedes perder algo valioso. Nada de relaciones prohibidas, escondidas o a medias; eso te roba paz y dignidad. Amistad termina relación, te vas a enterar y eso podría sacudir emociones que creías superadas. Pensarás en alguien del pasado, pero no corras hacia atrás; ya no eres el mismo.

No dudes de lo que puedes lograr. No esperes que todos crean en ti; con que tú lo hagas es suficiente. Días de muchos cambios que te beneficiarán, pero deberás estar alerta y dispuesto a moverte de tu zona cómoda. Un amor del signo Piscis o Tauro podría traerte estabilidad, paz mental y compañía verdadera, pero solo si tú también estás dispuesto a ofrecer amor sano.

Este 31 de diciembre limpia tu corazón, tu espacio y tus pensamientos. El 2026 te quiere con dignidad, autoestima alta y cero miedos guardados en el cajón.

LEO – 31 de diciembre 2025

Amores del pasado podrían regresar, pero esta vez descubrirás que ya no duelen, ya no pesan, ya no importan; fueron capítulo y no novela completa. Si regresan, será para confirmar que lo que fue ya no cabe en lo que hoy eres. Deja de meterte en vidas ajenas, porque terminas en problemas que ni tuyos son; te encanta querer arreglar el mundo cuando ni has acomodado tu propio cajón de calcetines emocionales. Ve por lo tuyo, enfócate en tus metas y deja que cada quien se rasque con sus propias uñas.

Si te sientes mal por errores que cometiste, respira, porque de ahí también se aprende. No seas amable con quien no lo merece, hay gente que solo entiende límites y distancia. Llévate las cosas con calma, no te avientes al drama antes de tiempo. En tu trabajo hay envidia, chismes y miradas que parecía que te bendicen, pero en realidad te malmiran; si sigues dejando que te afecten, no avanzarás ni medio paso aunque te mates intentando.

En el amor podrías sentirte triste porque das más de lo que recibes, pero recuerda: no todos aman con la misma intensidad; hay gente que no sabe querer, no porque no quiera, sino porque jamás les enseñaron y a veces ni les interesa. No lo tomes personal. Ponte perra y nunca imperra si quieres conseguir tus metas; bájale a la calentura y cuida tu cuerpecito porque ni el IMSS, ni el doctor Simi, ni el té de manzanilla hacen milagros con infecciones de paparrucha, ¿ok?

Cuida pies, estómago y estados emocionales. No te quedes con ganas de nada: viaja, ríe, gástalo, disfrútalo, vive. La vida se lleva gente y trae gente; algunas personas se irán para siempre y otras solo están de paso, pero mientras estén, aprovecha, aprende y no sufras por lo que no se queda. Este 31 de diciembre el universo te dice: no cargues más lo que ya no va contigo, que el 2026 te quiere más fuerte y más consciente.

Virgo – 31 de diciembre 2025

Ya deshazte de tanta shingadera emocional que cargas: recuerdos, culpas, gente que no te suma y preocupaciones prestadas. Te duele el sufrimiento ajeno más que el tuyo, y eso no debería ser; primero tú, después tú y al final tú. Porque si tú no te cuidas, nadie va a hacerlo. No permitas que personas sin oficio ni beneficio te roben la paz solo porque no aguantan ver que tú sí tienes futuro. Hay quien nunca logró nada y por eso intenta que tú tampoco lo logres.

Podrías sentirte decaíd@ en estos días porque andas recibiendo energía negativa de gente envidiosa que te quiere ver tirado en el suelo. Sacúdete el mal ojo, la mala vibra y los pensamientos oscuros. Cambia la forma de pensar y deja de idealizar a la gente por lo que aparenta tener; mejor obsérvalos por lo que realmente son.

Se acerca una persona bien perra y bien hecha que te va a enseñar cosas, sacudir mentalidades y ayudarte a cambiar actitudes que no querías aceptar. Te llega dinerito extra, así que no lo malgastes; invierte, ahorra, acomoda prioridades. Controla tu carácter, porque tú explotas más rápido que cohete de feria y luego te arrepientes. Necesitas paciencia; es tu talón de Aquiles, pero puedes trabajarlo.

Descansa, no te desveles, cuida tu salud; no todo se resuelve a las tres de la mañana con pan y ansiedad. Vienen mejoras económicas, posibilidad de mudanza, viajes y conexiones con Aries, Géminis o Escorpión que te dejarán pensando más de la cuenta (y quizá suspirando también).

Cuidado con tu boca, porque tu sinceridad podría meterte en problemas; si lo dices, que sea porque ya lo pensaste dos veces. Esta etapa te pide hablar con sabiduría, no desde la herida. Si sueltas palabras sin medir, podrían regresarte multiplicadas por tres. Este 31 de diciembre afila tu intuición, pero no tu lengua; el 2026 quiere un virgo poderoso, no incendiado.

Libra – 31 de diciembre 2025

Ya no tan fácil te ven la cara de estúpido o estúpida, y eso es señal de que te ha caído la madurez como cachetada divina. Hoy sabes que tienes poder, carácter y la capacidad de lograr lo que te dé tu perra gana sin pedirle permiso a nadie. Pero cuida tu estómago y tu alimentación, porque andarán revoloteando molestias de gastritis, colitis y ansiedad que te pueden tumbar si no te organizas. Una noticia laboral llega como bendición, te acomoda, te impulsa y te demuestra que lo que viene es mejor que lo que se fue.

Piensa primero en ti, antes de querer rescatar a medio mundo; no eres Cruz Roja emocional ni guardería de adultos. Una persona del pasado podría reaparecer con veneno disfrazado de comentario, queriendo manchar tu nombre o el de tu familia. No te enganches, tú brillas más que su lengua venenosa. Mucho ojo con compras de electrónicos o cosas caras: podrías salir perdiendo porque vienen con falla escondida o garantía fantasma.

No te automediques; no eres laboratorio farmacéutico. Podrías intoxicarte o dañarte más de lo que intentas arreglar. Andarás nostálgico, recordando momentos que no se dieron, amores que no florecieron y planes que la vida no permitió. Pero no te hundas, úsalo como impulso. Cambia tu manera de pensar, depura personas, hábitos y escenarios que te frenan. El karma tocará la puerta para cobrar asuntos pendientes; si hiciste daño, arréglalo; si te lo hicieron, suéltalo y permite que el universo haga el trabajo.

Te llegará un chisme que te pondrá malhumorado, pero no caigas tan bajo: lo importante es que hablen de ti; si te nombran, es porque estás avanzando. Este 31 de diciembre limpia tu espacio, tu corazón y tu lista de contactos. El 2026 quiere a un libra despierto, afilado y con el paso firme… no a un mártir cargando costales ajenos.

Escorpión – 31 de diciembre 2025

La manera en que trates a las personas será la manera en que la vida te trate a ti después. No confundas tus sentimientos: si alguien te hace sentir en las nubes, disfrútalo, pero con pies en la tierra y señales prendidas. Para ti el físico es secundario; lo que realmente toca tu corazón son los sentimientos, las atenciones, la lealtad y la manera en que te sostienen cuando la vida se te junta.

La llegada de una persona —amor, nacimiento, amistad o vínculo nuevo— podría ser una bendición que despierte lo más noble en ti. Pero aguas, porque también podrías decepcionar a quien te quiere si no cuidas tus palabras o tus actos; esa persona podría alejarse y cortar comunicación sin ver atrás. Te vienen cambios perros en tu conducta, crecimiento personal, sacudidas emocionales y la oportunidad de mejorar hábitos que te estaban deteniendo. Problemas de insomnio con nombre y apellido; no duermes por exceso de pensamiento o por quien ya ni debería vivir en tu cabeza.

Un negocio que traes en puerta podría resultar mejor de lo que esperabas si lo sueltas, te disciplinas y lo haces con estrategia; deja de sabotearte con dudas que ni siquiera son tuyas. Días de convivencia familiar, alegría y hasta oportunidad de viaje están tocando la puerta. No descuides tu físico porque subes de peso rápido sin darte cuenta; tu cuerpo también habla, escúchalo.

Mira más por tu futuro y manda a la mier#da a quienes te causan dolores de cabeza, celos, ansiedad o competencia emocional. Confía en tu capacidad, porque si esperas a que otros crean en ti, te vas a morir esperando. Pon atención a mensajes que llegarán en sueños, corazonadas o sincronías; serán señales reales para evitar traiciones o accidentes.

Has sufrido, sí; y puede que la vida vuelva a ponerte a prueba. Pero ya no dolerá igual. El corazón se te hizo fuerte a base de golpes, lágrimas y lecciones. Este 31 de diciembre, cierras un ciclo con dignidad, y abres el 2026 con la frente en alto, aunque hayas aprendido a put*zos.