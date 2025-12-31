Rusia publica imagen de dron derribado en supuesto ataque a casa de Vladimir Putin

El Ministerio de Defensa de Rusia publicó este miércoles un video de un dron derribado durante el supuesto ataque ucraniano de esta semana contra una residencia del presidente Vladimir Putin, que Kiev desmiente y tilda de “mentira”. Las autoridades rusas aseguran que fue un ataque “terrorista” y “personal” contra el mandatario y advirtieron que van a endurecer su postura en las negociaciones para poner fin a la guerra.

Dirigentes ucranianos lo denunciaron como una acusación “inventada” para entorpecer los esfuerzos de paz y reclamaron a Moscú presentar pruebas del ataque. En el video publicado por Moscú, se ve un dron dañado encima de la nieve en una zona boscosa. El Ministerio asegura que el ataque fue “dirigido, cuidadosamente planificado y realizado en fases”.

Un ataque “cuidadosamente planificado”

“Entre el 28 y el 29 de diciembre de 2025, el régimen de Kiev intentó un ataque terrorista con vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia del presidente de la Federación Rusa en la región de Novgorod”, informó el general responsable de las defensas antiaéreas del Ejército ruso, Alexander Romanenkov. Es la primera vez que Moscú denuncia un ataque que podría dirigirse contra el líder ruso, quien desde el inicio del conflicto ha blindado su seguridad.

El ataque habría empezado a las 19:00 locales del 28 de diciembre con un lanzamiento “masivo” de drones que volaron a baja altura y partieron de las regiones ucranianas de Sumi y Chernígov. Las autoridades rusas no precisaron si el presidente se encontraba allí en ese momento, pero apuntaron que la casa no sufrió daños. El Ministerio también publicó el video de un supuesto testigo del ataque, un habitante de una aldea cercana a esa residencia.

“La formación de ataque, el número de medios desplegados y sus acciones coordinadas desde el sur, suroeste y oeste dirigidos directamente hacia la residencia del presidente ruso en la región de Nóvgorod confirman claramente que el ataque terrorista del régimen de Kiev fue selectivo y cuidadosamente planificado”, aseguró Romanenkov.