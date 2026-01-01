Agenda de eventos: Qué hacer en Los Angeles del 1 al 7 de enero

Jueves 1

Desfile de las Rosas en Pasadena

El tradicional Desfile de las Rosas celebra su edición 137 con un recorrido de cinco millas que comienza en el corazón de Pasadena, en la esquina del Colorado Blvd., y la calle Orange Grove, y que continúa por ese bulevar hasta la avenida Sierra Madre. Con carrozas cubiertas de flores, unidades ecuestres y bandas de música. Gratis. Hoy jueves a partir de las 8 am. Informes tournamentofroses.com.

Collecting Impressionism en el LACMA

Collecting Impressionism at LACMA es la más reciente exhibición del Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles). Con tesoros de la colección del museo, incluyendo trabajos de Cézanne, Corot, Degas, Gauguin, Manet, Monet, Pissarro, Renoir, Toulouse-Lautrec y el nuevo Van Gogh. Termina el 3 de enero de 2027. Boletos desde $15. Informes lacha.org.

Unearthed: Raw Beauty en el NHMLA

El Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles (900 Exposition Blvd., Los Angeles) presenta Unearthed: Raw Beauty, una exposición con algunos de los especímenes minerales más grandes y raros jamás exhibidos en su forma natural, sin tallar. Termina el 18 de abril de 2027. Boletos desde $7. Informes nhm.org.

Últimos días de Holiday in the Park

El evento Holiday in the Park en Six Flags Magic Mountain (26101 Magic Mountain Pkwy., Valencia) está celebrando los últimos días de esta fiesta con más de dos millones de luces y actuaciones festivas que incluyen Oh Santa! A Holiday Spectacular. Termina el domingo. Boletos desde $55. Informes sixflags.com.

Merry Farm en Knott’s

Knott’s Merry Farm, en Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park) presenta los últimos días de Snoopy’s Night Before Christmas, el espectáculo Snow and Glow, y el árbol de navidad adornado con miles de luces y adornos vintage. El parque también tiene espectáculos festivos, villancicos victorianos, comida navideña y actividades inmersivas. Termina el domingo. Boletos desde $62. Informes knotts.com.

Fiestas en el Disneyland Resort

En los últimos días de la celebración Fiestas en el Disneyland Resort (1313 Disneyland Dr., Anaheim), los visitantes pueden ver a Mickey Mouse, Minnie Mouse y sus amigos con nuevos atuendos, ver el desfile A Christmas Fantasy, fuegos artificiales, visitar las atracciones Haunted Mansion Holiday, “it’s a small world” con versión de fiestas decembrinas y el Wintertime Enchantment en el castillo de la Bella Durmiente, con más de 80 mil luces. Termina el miércoles. Boletos desde $104. Informes disneyland.disney.go.com.

Nueva exhibición en el Hammer

El Museo Hammer de la UCLA (10899 Wilshire Blvd., Los Angeles) presenta Five Centuries of Works on Paper: The Grunwald Center at 70, una exposición con obras de Albrecht Dürer, Rembrandt van Rijn, Vasassily Kandinsky, Käthe Kollwitz, Ansel Adams, Elizabeth Catlett, Corita Kent, Bridget Riley, Ed Ruscha y Vija Celmins. Termina el 17 de mayo. Entrada gratuita. Informes hammer.ucla.edu.

Tour en Warner Bros. Studio

En el Warner Bros. Studio Tour Hollywood, en los estudios de Warner Bros. (3400 Warner Blvd., Burbank), el mundo de Gilmore Girls cobra vida en para celebrar el 25 aniversario de la serie. Los visitantes entrarán al Stars Hollow, completamente recreado con detalles auténticos y adornado para las fiestas. Termina el domingo. Boletos desde $76. Informes wbstudiotour.com.

Exhibición de Lourdes Portillo en el Academy

Significant Movies and Moviemakers: Lourdes Portillo, en el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles), presenta los últimos días de esta exposición del trabajo de la documentalista Lourdes Portillo, que proyecta filmes como Madres de Plaza de Mayo y La Ofrenda. Termina el domingo. Entrada desde $15. Informes academymuseum.org.

Miércoles 7

Concerto para Altadena en el Pasadena Civic

El grupo de indie rock Dawes reunió una lista ecléctica de músicos para A Concert for Altadena para recaudar fondos para la Altadena Builds Back Foundation en el Auditorio Cívico de Pasadena (300 E. Green St., Pasadena). Incluye a Aloe Blacc, Lord Huron, Brandon Flowers, Ozomatli, Jenny Lewis, el presentador John C. Reilly y muchos más. El miércoles a las 6:30 pm. Boletos desde $97. Informes dawestheband.com.