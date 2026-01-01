Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy jueves 1 de enero en México y los principales países

El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este jueves 1 de enero de 2026 cerró con un valor de intercambio de 18.0 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 17.63 y 17.97 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en positivo a un valor de 18.0 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la suba esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia continúa a la baja. El precio promedio de hoy fue de 26.34 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua permanece en positivo tras el cierre de mercado de divisas. Su cotización está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar gira su evolución habitual y cotizó este día en negativo. Luego de mantener ayer al alza, hoy se promedió a 495.78 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia al alza y sus valores al cierre fueron de 62.9 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 18.0 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.34 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 495.78 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 62.9 PESOS DOMINICANOS

