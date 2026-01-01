DND, la ‘boyband’ que quiere triunfar cantando y bailando

Los chicos de DND —siglas de Do Not Disturb— son tan cuidadosos con sus coreografías, que tardaron al menos dos meses en crear los pasos de baile para la primer canción que grabaron, “Piña Coladas”. Pero como a Javi, el integrante que informalmente se ha convertido en el coreógrafo de la banda, no le convenció el resultado final, cambió todos los pasos a tan solo tres días de la filmación del video.

“Sí, es que yo soy muy perfeccionista”m dijo. “Te soy sincero, si no me gustan las cosas, hay que cambiarlas y hacerlas mejor”.

Ninguno de los cinco integrantes parece haber tenido conflicto con esta decisión. Todos son unos profesionales del hip hop, así que aprender nuevos pasos y nuevas rutinas son cosa de todos los días.

A Danny, de Miami; Emiliano, de Santiago, Chile; Isaac, de El Bronx; Emilio, de San Juan, Puerto Rico, y Javi, de Caracas, los unió un proceso de audición secreto orquestado por el músico, productor y rapero Pharrell Williams. Los chicos tenían que saber cantar, bailar, actuar o tener cualquier otro talento artístico relacionado.

Desde que fueron elegidos, han tenido que vivir juntos en una casa, y como tienen que estar creando música y baile, una de las reglas es mantener los teléfonos celulares en modo “no molestar”, o “do not disturb”; de ahí el nombre que adoptó esta boyband.

Ahora, a casi dos años de su formación, este grupo ya ha producido música y videos que avalan los talentos por los que fueron escogidos sus miembros. En 2024 estrenaron el EP “La primera vez” y en este 2025 ya han lanzado cuatro sencillos, “Tinder”, “¿Te Acuerdas?”, “Camuflao” y el más reciente, “12 y pico”.

Este último es un merenguetón que escribió Santander, un autor venezolano que también ha escrito canciones para Danny Ocean. Él también fue quien escribió “Camuflao”.

La canción habla del amor, dijeron, pero también de alguien que no está muy bien en una relación.

El video de “12 y pico” es una muestra de lo que este quinteto es capaz de hacer con sus cuerpos.

“Esto fue un video de puro baile y de pura dirección de cámara”, dijo Javi. “Yo dije, mira, vamos a que todo el video sea baile, y que toda la cámara esté centrada acerca del baile”.

El plan de la banda es crecer su número de fans y aumentar su catálogo musical para comenzar a girar por Estados Unidos y por el mundo. Mientras tanto, se tomarán un descanso en estas fiestas y algunos de ellos estarán con sus familias.

“Lastimosamente algunos no van a salir porque tú sabes cómo es la cosa”, dijo Emilio, quien sí piensa visitar a su familia en San Juan.

“Sí, nos vamos a Puerto Rico porque nos vamos a chinchorrear [fastidiar a alguien]”, dijo.