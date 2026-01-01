Dueña de guardería en Arkansas es acusada de la muerte de un bebé tras golpearlo contra el suelo

La dueña de una guardería en Arkansas fue acusada de homicidio capital tras, supuestamente, enfurecer y golpear la cabeza de un bebé contra el suelo varias veces mientras le cambiaba el pañal, según informó la policía.

Erin Sauls, de 23 años, fue arrestada tras golpear fatalmente la cabeza del bebé de 8 meses contra el suelo de madera tres veces en su guardería en Little Rock, cuando le dio un “dolor de cabeza” y se sintió “frustrada” durante un cambio de pañal, según documentos de la acusación obtenidos por varios medios.

Tras la brutal paliza, el bebé empezó a sudar y a sentir calor, lo que llevó a la sospechosa a darle el biberón; sin embargo, 15 minutos después, dejó de respirar, informó el Arkansas Democrat Gazette.

La policía acudió rápidamente a la casa de Clifton Drive alrededor de las 11:14 a. m. y encontró al bebé inconsciente. Los socorristas le practicaron RCP mientras se dirigían a un hospital local, según la policía de Little Rock.

El bebé, identificado por su familia como Elijah Flowerday, fue declarado muerto en el centro médico tras sufrir una fractura de cráneo y una hemorragia cerebral, informó KATV.

La muerte violenta se calificó como homicidio, y la sospechosa fue puesta bajo custodia tras confesar presuntamente el despiadado ataque.

Trinity Russell, la desconsolada madre del niño, declaró a las autoridades que su hijo se encontraba bien de salud cuando lo dejó con Sauls esa mañana, según el informe del arresto.

“Isaac Flowerday y su familia enfrentan una pérdida inimaginable tras el fallecimiento de su amado bebé, Elijah”, declaró la familia en una campaña de GoFundMe.

Sauls compareció ante el Tribunal de Distrito de Little Rock el miércoles por la mañana y se declaró no culpable de asesinato capital, según consta en los registros penitenciarios.

Permanece detenida en la cárcel del condado de Pulaski sin derecho a fianza hasta su juicio.

Sigue leyendo:

– Niñera arrestada en Las Vegas por apuñalar fatalmente a niño de 3 años.

– Niñera del Condado de Riverside se declara no culpable de la muerte de niño de 15 meses.