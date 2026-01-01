Las Fiestas en el Disneyland Resort saben a Latinoamérica

El padre del chef Manny, del Disneyland Resort, no estuvo muy contento cuando le dijo que quería dedicarse a la cocina. No era un trabajo “de hombres” en su natal Trujillo, una ciudad al norte de Perú.

“No entendió”, dijo Manny, cuyo apellido es Enríquez. “Pero después de que vio mis creaciones, y la pequeña historia que tengo y que sigo construyendo, [ahora] él está muy contento”.

Chef Manny es uno de los cerebros que han diseñado en esta temporada el inmenso menú que se ofrece en el Disneyland Resort. Se trata de más de 240 propuestas de comida y bebidas, entre ellas 90 novedades.

Muchos de los platillos regresan porque son los favoritos de los visitantes, dijo Manny, pero algunos otros son creaciones que mezclan el bagaje culinario que aporta el equipo de chefs provenientes de diversas partes del mundo.

Yuletide Carnitas Torta es una de las nuevas creaciones de temporada del Disneyland Resort. Crédito: Victoria Infante | Impremedia

“En el Disney California Adventure Park tenemos la sensacional Yuletide Carnitas Torta”, dijo. “Viene la telera calentada, con frijoles con chorizo, una crema de aguacate, cebollas encurtidas y jalapeños, y las carnitas que son cocinadas lentamente para que sean sabrosas y gustosas”.

Esta extensa cantidad de ofertas culinarias estará disponible hasta el 7 de enero, el último día de Las Fiestas, que es la celebración invernal del resort.

El chef también presumió otra de las creaciones en el menú con acento latino, las arepas, un plato tradicionalmente sudamericano, combinado con cochinita pibil, una receta muy popular en la región mexicana de Yucatán.

La arepa de cochinita pibil combina un plato tradicional de Sudamérica y uno de México. Crédito: Victoria Infante | Impremedia

“La sirvo [la cochinita] con una cama de frijoles dentro de una arepa, con una cremita con queso cotija, y también le vamos a poner un poco de lo que es salsa de aguacate; está espectacular”, explicó.

Se complementa con tortillas adicionales y unos chiles güeros refritos “para que tenga más sabor”.

Manny comenzó a cocinar a los 15 años por necesidad, cuando su madre tuvo que hacerse cargo de la abuela del chef luego de que la señora sufriera un accidente.

Hace once años Manny emigró a Estados Unidos y solicitó trabajo en la compañía de Walt Disney. Empezó en un puesto básico en uno de los restaurantes del resort y desde entonces, gracias a su empeño y capacidad, ha ido escalando a puestos de mejor nivel.

Informes disneyland.com.