Los corridos de Nanni son ‘kawaii’

Los que no conocen a Nanni, deben saber que esta cantante de Monterrey, una ciudad al norte de México, se hizo muy popular por la canción “Vato”, parte de un proyecto de corridos bélicos en donde ella era la única mujer.

No tardó mucho en recibir hate por parte de muchos chicos que no conciben todavía la idea de escuchar a una chica componer y cantar corridos que hablan de una mujer que llega a enseñarle a los chicos cómo hacer las cosas.

“Imagínate, se me llenó de hate el Tiktok porque andaba ahí bien bélica levantando la bandera”, dijo. “Pero la neta [la verdad] es que en general me gusta mucho escribir de todo”.

En ocasiones, Estefanía Riojas, nombre de pila de Nanni —que ella escribe Nxnni—, ha sido muy ruda en música; otras veces ha sido muy dulce. Y también ha hablado de amor, de desamor y de lo que viven los chicos de su edad; tiene 27 años.

“Me gusta inspirar a las personas”, dijo. “Sobre todo a que se arriesguen a cumplir sus sueños”.

El sueño de Nanni comenzó cuando tenía 8 años y su papá, un rockero de hueso colorado, le regaló una guitarra. A partir de ahí, esta chica se aferró de la música y nunca más la soltó. Comenzó a estudiar otros instrumentos hasta que cuando cumplió la mayoría de edad, se lanzó a cantar sus propios temas y las reversiones que componía al ritmo de ska, de reggae y de rock. Oh, y nunca faltaban las canciones de Selena.

Un día, la internet hizo su magia con el trabajo de Nanni y su música si hizo viral. Para entonces, ella ya había decidido continuar por la línea de la música regional. Solo que se le ocurrió grabar canciones con esa base pero con letras dulces, sobre sus experiencias de chica regiomontana. Se le ocurrió bautizar a este como género como kawaii, una palabra japonesa que significa bonito, amoroso, adorable.

“No dejan de ser corridos porque traen toda la base de corridos”, dijo, “pero como también me gustan mucho otros géneros, pues ahí los fusiono”.

Para despedir el año, Nanni acaba de estrenar “Mi mundo kawaii (Live)”, un disco que reúne los temas más conocidos de “Mi mundo kawaii”, su producción anterior, pero ahora interpretados en vivo. El nuevo álbum fue grabado en un escenario que emuló la habitación de “una chica kawaii”, es decir, un lugar lleno de tonos rosados, peluches y amigas en piyamas rositas.

“Yo quería tal cual llevarlos [a mis fans] a mi mundo kawaii”, dijo. “El escenario lo hicimos como recreando mi habitación, que para mí es muy especial porque es tal cual donde empezó todo, donde yo empecé a escribir, donde yo empecé a hacer canciones”.

Y falta mencionar que Nanni es una gran fanática del k-pop, la cultura de música pop que comenzó en Corea del Sur y que ha arrasado en todos los rincones de la Tierra. Además, adora el R&B, las historietas de ánime, el rock que le contagiaron sus papás, la cumbia y el mencionado género urbano, tan difundido entre milenios como ella.

Pero toda esta popularidad llegó con un precio: como el regional mexicano es un género muy machista, muchos criticaron a Nanni y a su estilo. Le decían que dejara de cantar corridos, que su lugar estaba en la cocina y cosas por el estilo. Pero eso, lejos de desmotivarla, le dio más empuje.

“Al principio sí enfrenté muchas barreras, sobre todo de la gente que aceptara que las mujeres también podíamos cantar este género”, dijo. “Pero también este género es muy de romper reglas; el kawaii es una cultura que nació en Japón y nació como un símbolo de rebeldía hacia lo tradicional, a ‘no quiero ser un adulto serio; también, aunque crezca, quiero seguir siendo rebelde y seguir siendo yo y ser único'”.