Rusia y Ucrania denuncian ataques mortales durante Nochevieja y primeras horas de 2026

Un ataque con drones ucranianos contra una zona controlada por Rusia en la región de Jersón, al sur de Ucrania, ha causado la muerte de al menos veinte personas, según informaron el jueves las autoridades rusas. “Tres vehículos aéreos no tripulados impactaron una cafetería y un hotel en la costa del Mar Negro, en Jorli”, declaró en Telegram Vladimir Saldo, gobernador de la zona ocupada por Rusia en la región de Jersón.

“Según información preliminar, más de 50 personas resultaron heridas y 24 murieron. Las cifras se están aclarando. Muchos murieron quemados vivos. Un niño murió”, añadió el gobernador prorruso a través de Telegram. Según el gobernador los drones transportaban material incendiario, antes usado para quemar los campos de cultivo de la región ocupada. “Así es la paz que (el presidente ucraniano, Volodímir) Zelenski afirma buscar”, añadió.

Ataques rusos contra Ucrania

Zelenski, por su parte, condenó el ataque ruso con drones lanzado durante la Nochevieja y la madrugada de Año Nuevo contra Ucrania, en el que murió una persona en la sureña región de Jersón, según las autoridades locales, y más de 100.000 personas se quedaron sin electricidad en la región occidental de Volinia. “Las muertes deben cesar”, expresó Zelenski en su cuenta de Telegram, donde acusó a Rusia de seguir con la guerra de forma deliberada.

“En Nochevieja, Rusia deliberadamente sigue con la guerra: más de 200 drones fueron lanzados contra Ucrania esta noche. La mayoría de ellos fueron derribados con éxito y doy las gracias a todos nuestros soldados que repelieron este ataque”, señaló Zelenski. “Si los ataques no cesan en las fiestas de Año Nuevo, no se pueden retrasar las entregas de los sistemas de defensa antiaérea. Nuestros aliados tienen los equipos necesarios”, indicó el presidente ucraniano, que se mostró agradecido por el apoyo internacional a su país.

Precisamente hoy ha informado el Ministerio de Defensa ucraniano de que acaba de añadir a su arsenal dos sistemas Patriot destinados a la protección de ciudades e infraestructura crítica gracias a su cooperación con Alemania. “Esperamos que todo lo que acordamos con Estados Unidos para nuestra defensa en diciembre llegue a tiempo”, concluyó al hacer alusión a los últimos contactos de Kiev y Washington.