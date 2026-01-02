Alcalde de Veracruz culmina su cargo y horas después fue arrestado acusado de homicidio

La detención del exalcalde de Atoyac, Veracruz, Carlos Alberto Ventura de la Paz, se concretó en los primeros minutos del 1 de enero de 2026, apenas concluido su mandato constitucional y tras perder el fuero que lo protegía como funcionario público.

La Fiscalía General del Estado (FGE) lo señala como presunto responsable del delito de homicidio doloso calificado, relacionado con la muerte de un joven ocurrida en abril de 2025.

El exfuncionario fue arrestado por agentes de la Policía Ministerial durante un operativo realizado de madrugada, cuando ya no ostentaba cargo público. Un juez de control legalizó la detención, por lo que fue internado en el penal del municipio de Amatlán de los Reyes.

De acuerdo con información publicada por el sitio La Silla Rota, el caso está relacionado con la desaparición y posterior asesinato de José Óscar Rebolledo López, originario de la comunidad de Potrero Nuevo. El joven fue visto por última vez en abril de 2025, cuando acudió a la comandancia municipal de Atoyac para preguntar por una amiga detenida por la policía local.

#Veracruz | Detuvieron en Atoyac a Carlos Alberto Ventura de la Paz, exalcalde de ese municipio. Está presuntamente relacionado con el crimen organizado. pic.twitter.com/xTQgs7EUes — imagenCrystal (@imagen_crystal) January 1, 2026

Según la misma fuente, testigos refieren que tras un intercambio de palabras con elementos municipales, el joven fue subido por la fuerza a una camioneta oficial y trasladado con rumbo desconocido. Un día después, su cuerpo fue localizado en otro municipio, a unos 10 kilómetros de distancia, con impactos de bala y envuelto en una cobija.

Un testigo protegido declaró ante las autoridades que la orden de secuestrar al joven habría provenido directamente del entonces presidente municipal. El señalamiento surgió luego de que la familia de la víctima difundiera su búsqueda en redes sociales, donde el joven fue reconocido por personas vinculadas a la investigación.

En tanto, el diario La Jornada señaló que la administración de Ventura de la Paz estuvo marcada por una creciente violencia en Atoyac y por diversos señalamientos relacionados con el actuar de la policía municipal.

En octubre de 2025, el entonces alcalde acudió a declarar ante la Fiscalía Regional tras un enfrentamiento armado que dejó varias personas muertas y decenas de detenidos, incluidos agentes locales.

Horas antes de su arresto, Ventura de la Paz publicó en redes sociales una fotografía desde la oficina de la presidencia municipal, acompañada de un mensaje de despedida en el que aseguraba haber cumplido con su responsabilidad y agradecía la oportunidad de encabezar el gobierno local durante el periodo 2022-2025.

Carlos Alberto Ventura de la Paz llegó a la alcaldía abanderado inicialmente por el partido Podemos, hoy extinto, y posteriormente se incorporó a Morena. Su administración concluyó oficialmente la noche del 31 de diciembre, momento a partir del cual quedó expuesto a la acción penal que derivó en su captura.

