California bajo alerta por tormentas y riesgo de inundaciones este fin de semana

Tras las intensas tormentas que dejaron fuertes lluvias en el sur de California, y que parecía que darían tregua, no será así, ya que se espera que el fin de semana continúen nuevas precipitaciones, algunas de mayor intensidad, prolongando el riesgo de inundaciones y carreteras anegadas.

Los meteorólogos advirtieron que una serie de tormentas seguirá azotando al estado el fin de semana y hasta principios de la próxima, elevando el riesgo de inundaciones, carreteras anegadas y peligrosas condiciones invernales en zonas montañosas.

Antes de la última tormenta, el condado de Los Ángeles emitió alertas de evacuación por posibles inundaciones repentinas y deslizamientos, recordando los daños causados por la tormenta de la semana de Navidad.

Hasta ahora, el sur de California había evitado daños graves, aunque persistían inundaciones en algunas vías principales.

Afectaciones por lluvias

En el área de San Diego, las lluvias provocaron cierres en tramos de las interestatales 5 y 8 la mañana del jueves. Equipos del Departamento de Bomberos realizaron rescates de personas atrapadas en sus vehículos por el aumento del nivel del agua.

Más al norte, las inundaciones obligaron al cierre de un tramo de la Pacific Coast Highway en Huntington Beach, según informó el Departamento de Transporte de California.

Las advertencias para el fin de semana

Las autoridades advirtieron que estas escenas podrían repetirse en los próximos días, ya que California permanece bajo un patrón climático inestable.

La próxima tormenta, impulsada por un río atmosférico, llegará entre la noche del viernes y el sábado. Otros dos sistemas podrían impactar la costa el domingo y nuevamente entre el lunes y el martes, aumentando la posibilidad de inundaciones en amplias zonas del estado.

Alerta de inundación

El noroeste de California permanece bajo una alerta de inundación desde la tarde del viernes hasta el domingo. En el sur del estado, existe una amenaza de inundación de nivel moderado desde el área de Los Ángeles hasta Santa Bárbara durante el fin de semana, de acuerdo con el Centro de Predicción Meteorológica.

El aire más frío que acompañará a estas tormentas permitirá que la nieve caiga a elevaciones más bajas, incluso en pasos clave de montaña como Donner Pass, en la Interestatal 80.

En la Sierra Nevada, se esperan acumulaciones significativas de nieve en las estaciones de esquí, con registros que podrían superar los 30 centímetros y alcanzar hasta un metro en algunas zonas, lo que podría dificultar los desplazamientos.

La semana pasada, una avalancha en el área de esquí de Mammoth Mountain, en la Sierra Oriental, causó la muerte de un patrullero y dejó a otro herido, tras intensas nevadas que cubrieron la cordillera.

