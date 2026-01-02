Clima de hoy en Dallas, Texas para este viernes 2 de enero

Este viernes 2 de enero se espera que la temperatura en Dallas, Texas, suba hasta un máximo de 75 grados Fahrenheit (24ºC). La probabilidad de lluvia será del 3% y se prevén cielos sin nubes. Por otro lado, se estiman ráfagas de viento que podrán llegar a 8.08 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 75ºF (24ºC) de máxima y 75ºF (24ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:30 h y el crepúsculo será a las 17:33 h. Durante el día habrá 10 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que se esperan cielos despejados. Las temperaturas se moverán entre los 41 y los 64 grados Fahrenheit (5 y 18ºC).

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos consultar todos los días nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Por último, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes más húmedo es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

