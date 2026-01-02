Samira Jalil acusa a Brenda Zambrano en IG

La semana pasada Samira Jalil estuvo participando como panelista en el programa “En Casa con Telemundo“, hablando sobre todo el acontecer del mundo del entretenimiento. Entre esas noticias surgió la del escándalo de Guty Carrera y Brenda Zambrano.

La mexicana realizó un video dando a entender que su ex, Guty Carrera, “la stalkeaba” en Instagram, porque de la noche a la mañana le aparecieron tres likes, en menos de una hora, en tres fotografías recientes de ella. Likes que supuestamente provenían desde la cuenta oficial de Guty en Instagram.

¿Qué dijo Samira y cuáles fueron las consecuencias?

Samira comentó esta situación junto a Carlos Adyan y Roberto Romano. Los tres llegaron a la conclusión de que todo esto parecía un pésimo montaje. Mientras que Jalil aseguraba que Guty tiene una bonita relación con Alana Lliteras y que todo lo que se estaba viendo de momento en torno a este escándalo era más que todo una creación de Zambrano.

Toda la declaración de Samira y su postura a favor de Guty Carrera terminaron explotándole en la cara a la creadora de contenido. Ya que horas después su cuenta de Instagram sufrió un “atentado virtual”. Samira reaccionó en el momento señalando como presunta culpable de un “hackeo” a Brenda Zambrano.

Toda esta situación solo ha generado que el público crea aún menos en Brenda Zambrano y que la acusen de querer figurar hablando de un exnovio que ni siquiera habla de ella cuando lo cuestionan sobre su vida amorosa del pasado.

¿Qué pasó en el hackeo a las cuentas de Guty Carrera?

Previo al video de Zambrano, Guty ya había realizado un video explicando que sus cuentas habían sido hackeadas desde una de sus cuentas laborales, @gutyproductos. Junto al comunicado expuso cómo se había vulnerado la seguridad de su cuenta y los pasos a seguir para recuperarla.

Para los seguidores de Carrera es obvio que Brenda pretende burlarse de las explicaciones de Guty Carrera, dando a entender que este sigue pendiente de ella. Sin embargo, los hechos caen en el absurdo. Las pruebas mostradas en las redes sociales con los supuestos likes de Guty a Zambrano solo exponen tres likes en tres fotografías recientes, probando así que esto fue tan momentáneo como fugaz, y por ende tan “random” que genera más dudas que certezas sobre su veracidad.

