¿Brenda Zambrano se burla de Guty Carrera?

Guty Carrera confirmó esta mañana que sus redes sociales habían sido hackeadas. Varios videos se han divulgado hasta hoy en donde buscan evidenciar que el peruano le ha estado dando likes a las imágenes de Brenda Zambrano, su exnovia.

Aquí el video de Brenda Zambrano.

Las imágenes expuestas solo develan una serie de likes en cuestión de minutos. Lo cual para muchos es “difícil de creer”. Sin embargo, pese al comunicado en el que Guty explica lo que pasó y la investigación consiguiente que se realizó ante el hackeo, Zambrano, su ex, respondió con un video en el que expuso el siguiente mensaje:

Yo guardando cualquier evidencia cuando mi ex me comienza a "stalkear", porque luego dicen que soy yo la que no lo supera", escribió Brenda Zambrano, – Creadora de contenido y modelo.

Hay muchas personas que creen que Guty podría estar mintiendo, mientras que otros consideran que darle likes a tu exnovia desde tu cuenta oficial es algo tan poco probable, sobre todo cuando sos una figura pública y llevas más de un año de relación con otra celebridad.

Guty Carrera conoció a Alana Lliteras, su actual novia, durante su paso por “La Casa de los Famosos All-Stars”. Ahí hubo una conexión que, una vez finalizado el reality, se consolidó fuera del mismo. Ambos han sido privados con su relación, y dejando que breves partes de su vida y amor se visualicen tanto en redes sociales como en programas de televisión. Sin embargo, ninguno de ellos niega que son oficialmente una pareja.

El tema de Brenda Zambrano, a estas alturas, para muchos ya es risible. Mientras que otros deciden mantener la duda. Sea como sea, solo el tiempo develará la verdad. Ahora la pregunta sería, ¿por qué después de tantos años Guty decidiría darle likes públicos desde su cuenta oficial a Brenda Zambrano, cuando públicamente ambos han cerrado ese capítulo?

