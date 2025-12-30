Guty Carrera confirma que hackearon su cuenta de Instagram

A través de su cuenta de Instagram, Guty Carrera Tapia confirmó que sus redes sociales habían sido hackeadas. El comunicado está dirigido a la opinión pública en donde destaca que durante el proceso de recuperación de las mismas se recibieron los siguientes hallazgos:

El acceso no autorizado no fue a través de su cuenta personal de Instagram, sino por una cuenta vinculada cuyo usuario se identifica como @gutyproductos.

Que el acceso no autorizado se realizó a partir del 26 de diciembre del año 2026. Este dato parece ser erróneo dentro de la redacción del comunicado, porque aún estamos en el año 2025.

Carrera específica que los terceros que tuvieron acceso a sus redes sociales se conectaron desde dispositivos ubicados en Italia, México y Estados Unidos.

Dentro del comunicado emitido hace varias horas se hace del conocimiento público que ya se realizó la limpieza permanente de sus plataformas y que ya no existen actividades que pudiesen parecer sospechosas.

Lamentablemente esta situación parece que sí dejó ciertos estragos, porque en las redes sociales circula un video en donde se habla de que supuestamente Guty, a través de su cuenta de Instagram le ha estado dando likes a varias fotografías de su ex novia, Brenda Zambrano.

Vale decir que darle likes públicos a este tipo de fotografías, desde hace mucho tiempo habría llamado mucho la atención. Es bastante sospechoso ver que sus likes se realizaron en intervalos de 10, 15 y 30 minutos.

Por consiguiente todo esto lo único que genera es que muchas personas crean que el objetivo es generar discordia o caos en la relación de Guty con Alana Lliteras, con quien sostiene una relación estable desde hace más de un año.

