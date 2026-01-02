Sergio Ramos estaría a punto de compra al Sevilla

Todo parece indicar que el 2026 traerá aparejada otra gran sorpresa en el mundo del fútbol internacional con la noticia de que el exdefensa del Sevilla, Real Madrid y Rayados de Monterrey, Sergio Ramos, pasará de figura internacional a propietario de la escuadra sevillana.

De pronto Ramos con el siguiente mensaje en sus redes sociales: “Que este año nos sorprenda con oportunidades inesperadas y nos regale la alegría de cumplir nuestros sueños. ¡Vamos a por ello!”, encendió la actualidad del fútbol español y del balompié andaluz debido a que una leyenda de su envergadura pueda comprar al Sevilla ha generado todo tipo de expectativas.

Los medios deportivos y de toda índole en España y en el mundo, han replicado esta noticia que de concretarse acabaría con la inversión extranjera que ha manejado los destinos del Sevilla y a partir de septiembre cuando los grandes accionistas del equipo decidieron poner a la venta su paquete de acciones, las ofertas se han multiplicado

En un informe publicado por el periódico El País, se asegura que un consorcio americano habría ofrecido 3.500 euros por cada una las 103.467 acciones que pertenecen a las cuatro grandes familias sevillistas dueñas del club y que de acuerdo a la importancia de sus decisiones se dividen de la siguiente manera.

La familia Del Nido, con el 28% de las acciones, vicepresidente actual, y el denominado Grupo de Utrera más la familia Ales, con un 23%; la familia Carrión, con un 15%; y el llamado Grupo de los americanos que controla aproximadamente otro 15%.

La oferta que encabeza Sergio Ramos

Dentro de este panorama, el interés de Ramos surgió a partir de que el proyecto americano rebajó su oferta inicial después de que Due Dilligence (auditoría exhaustiva) haya analizado la situación financiera del .

La rebaja de los 3.500 euros por acción habría sido considerable, pero de acuerdo a versiones extraoficiales, estos ofrecimientos solo se hicieron en los medios de comunicación, pues el grupo de accionistas no ha recibido nada por escrito u oficial respecto a este interés y manejo en el total de acciones.

Mucho menos se ha podido calcular la cantidad exacta de la deuda del Sevilla, sobre todo porque el presidente de la entidad del equipo andaluz José María del Nido Carrasco, situó la deuda neta en 66 millones de euros y el club presentó pérdidas por 50 millones en la pasada junta de accionistas del 15 de diciembre y si el grupo americano reformuló su oferta, es porque encontró en los pasivos y activos del equipo cantidades que no eran las reales.

La realidad es que la aparición de Sergio Ramos como manejaron los medios, entre ellos la cadena SER, el exzaguero de los Merengues cuenta con la capacidad económica de encabezar la operación de compra y venta del equipo, pero hasta el momento todo se maneja con especial reserva y en caso de que se concrete la oferta del zaguero, sin duda acaparará toda la atención del fútbol español e internacional.

