Sergio Ramos confirma su salida de los Rayados de Monterrey

El internacional español Sergio Ramos acabó con los rumores que rodearon su futuro con el Monterrey al confirmar su salida de la entidad rayada al finalizar el juego, donde fueron eliminados de la liguilla con el pase del Toluca a la gran final en entrevista con la cadena TUDN.

Ramos al concluir las hostilidades fue entrevistado y ahí su respuesta no dejó dudas de lo que pasará en las próximas horas al salir del equipo en el cual militó en los últimos meses en la Liga MX: “Al final yo creo que lo dejé bastante claro la semana pasada, y obviamente sí, es mi último partido (con Rayados)”, declaró el zaguero español.

🚨 "Obviamente sí, este fue mi último partido". Sergio Ramos



🔴 En vivo por TUDN pic.twitter.com/VvslxFlDvQ — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) December 7, 2025

El exdefensa del Real Madrid, Sevilla y PSG mantuvo en las últimas cuatro semanas un clima de incertidumbre sobre su continuidad con el Monterrey, suponiendo que continuaría en la Sultana del Norte por lo menos el próximo semestre, previo al Mundial 2026, pero la decisión ya estaba tomada y la propia actitud del presidente deportivo del equipo, José Antonio Noriega dio pistas de que ambas partes estaban lejos de un acuerdo.

Así llegó este día y una vez terminada la actividad de los regiomontanos, no hubo forma de cambiar la crónica de una salida anunciada de Ramos para buscar otros horizontes en el ocaso de su carrera, pero que sigue jugando a gran nivel.

Su último análisis del Monterrey

Previo al anuncio de su salida, Ramos analizó lo que pasó en el juego contra Toluca y expuso que les faltó intensidad en la primera parte y que esa fue la causa de la eliminación de los Rayados después de una heroica reacción en el encuentro.

“Siempre duele perder una semifinal, quedarnos a la puerta de una final, creo que mucho que analizar, la primera parte prácticamente la regalamos, nos faltó intensidad, nos faltó ritmo, personalidad, tener el balón, y bueno, se puede perder porque al fin y al cabo esto es futbol, pero se pierde jugando como jugamos la segunda parte”, destacó el defensa hispano.

Estamos tristes, pero con la conciencia tranquila de haberlo dejado todo dentro de la cancha. Toca aprender, levantarse y saber que esto también forma parte del fútbol.

La pena más grande, no haberle dado una nueva final a la afición, que es quien más lo merece. Gracias siempre… pic.twitter.com/sAsODTz4d9 — Sergio Ramos (@SergioRamos) December 7, 2025

Su paso por Rayados

El palmarés de Sergio Ramos en Rayados en casi diez meses de actividad no pudo aspirar a la gran final en ninguno de los dos campeonatos que defendió la casaca del Monterrey en el Clausura y Apertura 2025 al perder en cuartos de final con Toluca y en semifinales en el actual campeonato con los mismos escarlatas.

Mientras que en la Copa de Campeones de la Concacaf cayeron con el Vancouver Whitecaps para dejarlos de nueva cuenta con las manos vacías aún con la presencia de Sergio Ramos.

Con este gol, Sergio Ramos se convierte en el jugador más veterano que anota en la Liguilla, con 39 años y 251 días. Ⓜ️#LaFiestaDeLaAfición✨ | #Semifinal Vuelta | #AP25 pic.twitter.com/hmbzG7c4gQ — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 7, 2025

Los mejores momentos de Sergio Ramos con Monterrey fue en el Mundial de Clubes 2025, donde fue figura de su club, que avanzó de la Fase de Grupos para finalmente caer 2-1 ante Borussia Dortmund en Octavos de Final.

