Tesla alcanzó los nueve millones de autos con sello chino

Alcanzar los 9,000,000 de vehículos producidos no es solo una cifra redonda para presumir en redes sociales. Es una fotografía bastante precisa del momento que atraviesa Tesla como fabricante global.

La compañía que hace poco más de una década luchaba por sobrevivir hoy produce automóviles a un ritmo que rivaliza con el de marcas históricas, y lo hace apoyándose de forma decisiva en una planta situada a miles de kilómetros de su sede en Estados Unidos.

El coche que marcó este nuevo hito fue, una vez más, un Model Y. No hubo ediciones especiales ni modelos inéditos, sino el mismo SUV eléctrico que sostiene el grueso del negocio de Tesla y que se ha convertido en su producto más reconocible a escala mundial. La elección no es casual: el Model Y es el corazón comercial de la marca y también el engranaje clave de su maquinaria industrial.

Una velocidad de producción sin precedentes

Lo más llamativo del récord no es únicamente el número total, sino el tiempo necesario para alcanzarlo. Tesla tardó cerca de 12 años en fabricar su primer millón de vehículos.

Hoy, ese mismo volumen se completa en apenas 207 días, es decir, menos de siete meses. La diferencia ilustra hasta qué punto la empresa ha logrado escalar su sistema de producción.

Este crecimiento acelerado no se reparte de manera uniforme entre todas sus fábricas. Aunque Tesla cuenta con instalaciones en Estados Unidos, Alemania y China, es esta última la que ha demostrado una capacidad de ejecución muy por encima del resto. La Gigafactoría de Shanghái produce vehículos a un ritmo que ha redefinido los estándares internos de la compañía.

Shanghái, el verdadero pilar industrial

La planta china ya es responsable de casi el 50 % de todos los Tesla fabricados desde el inicio de la marca. Su nivel de localización de componentes supera el 95 %, lo que reduce costos, simplifica la logística y permite mantener una cadencia de producción extremadamente alta. En la práctica, de sus líneas de montaje sale un vehículo cada pocos segundos.

Mientras tanto, otras fábricas clave, como Berlín y Texas, continúan ajustando procesos y buscando una estabilidad productiva comparable. Aunque ambas son estratégicas para Tesla a largo plazo, hoy su aporte no alcanza el peso específico de Shanghái, que se ha convertido en el centro neurálgico del imperio industrial de la marca.

Dependencia del Model Y y el Model 3

El éxito productivo tiene, sin embargo, una cara menos brillante. Más del 90 % de las ventas globales de Tesla dependen únicamente de dos modelos: el Model Y y el Model 3.

El vehículo número 9 millones vuelve a poner de manifiesto esta concentración, ya que no representa una renovación de la gama, sino la continuidad de una fórmula que funciona, pero que empieza a mostrar signos de agotamiento.

En los últimos años, Tesla ha pospuesto o cancelado proyectos clave que prometían diversificar su catálogo. El desarrollo de las celdas 4680, llamadas a revolucionar costos y autonomía, no ha alcanzado la escala prevista. Y el esperado vehículo eléctrico verdaderamente asequible sigue sin materializarse, pese a haber sido anunciado hace ya varios años.

Un liderazgo que ya no es incuestionable

Mientras Tesla celebra su récord, el contexto competitivo es cada vez más exigente. Fabricantes chinos como BYD no solo se acercan peligrosamente en volumen de producción, sino que además ofrecen una gama más amplia y actualizada. La ventaja de Tesla en eficiencia y escala sigue siendo notable, pero ya no es exclusiva.

China, que durante años fue el gran aliado industrial de Tesla, se ha convertido también en su principal desafío. El país ya no necesita aprender cómo fabricar autos eléctricos competitivos, y ahora exporta ese conocimiento al resto del mundo.

