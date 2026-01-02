Un hombre llamó al 911 y pidió ser detenido por el asesinato de sus padres en Nevada

Un hombre de 27 años, acusado de matar a sus padres con un bate de béisbol en el este del valle de Las Vegas, declaró al 911 que “no podía soportarlo más”, según documentos obtenidos por 8 News Now.

El sábado 27 de diciembre, alrededor de las 23:30, los operadores del Departamento de Policía de Las Vegas (LVMPPD) recibieron una llamada de Adrian Bailey, quien dijo que necesitaba ser detenido por asesinato, según el informe del arresto.

Bailey declaró al operador del 911 que “no podía soportarlo más” y que los “mató”, añadiendo que “había sangre por todas partes y que no fue su intención”.

Mientras los agentes acudían a la ubicación de la llamada inicial, una residencia en el número 6400 de la avenida New Brunswick, cerca de la avenida East Washington, Bailey volvió a llamar al 911, esta vez desde la zona de la avenida East Stewart y la calle North Fogg.

En la segunda llamada, Bailey declaró que “los agentes debían matarlo en el acto” porque representaba un peligro para sí mismo y para los demás, y añadió: “Ya lo he hecho”, según el informe. Cuando un operador le preguntó si Bailey se había disparado, respondió que “aún no se había suicidado, pero que había cometido otros delitos”.

Click below for more information on the arrest of Adrian Bailey in connection to a double homicide that occurred December 27, 2025, near Bonanza & Hollywood.

Bailey añadió que había salido de su domicilio sin gafas y que había estado bebiendo alcohol, pero no había consumido drogas. El informe indicaba que Bailey estaba “histérico” y gritaba, pidiendo a la policía que lo “mataran en el acto”. Declaró que había matado a su padre, diciendo que “no fue su intención, pero que ya había sufrido suficientes maltratos”.

Alrededor de las 23:45, los agentes llegaron al segundo lugar y detuvieron a Bailey. Tenía sangre en la piel y la ropa, según el informe. Durante una entrevista con los agentes, Bailey solicitó la presencia de un abogado, y la entrevista se dio por terminada.

Los agentes en el primer lugar encontraron a dos personas en la sala de estar de la vivienda con “lesiones que ponían en peligro su vida”, según el informe. El hombre, identificado por la policía como Roger Bailey, fue declarado muerto en el lugar de los hechos. La mujer, Kristine Bailey, fue trasladada a un hospital cercano, donde falleció posteriormente. Las víctimas son los padres de Adrian Bailey.

La policía encontró un bate de béisbol infantil cubierto de sangre en lo alto de las escaleras, según el informe. Las salpicaduras de sangre en el lugar de los hechos indicaron que una de las víctimas fue golpeada con el bate mientras estaba en las escaleras, y ambas víctimas fueron golpeadas en la sala de estar.

Bailey fue ingresado en el Centro de Detención del Condado de Clark por dos cargos de homicidio manifiesto con arma mortal, según consta en los registros judiciales.

