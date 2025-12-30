Madre es acusada de asesinar a su hijo de un año en una vivienda en Nueva York

Un bebé de un año murió este lunes tras ser encontrado inconsciente en el baño de una casa ubicada en la calle 157, cerca de la avenida 108, en el vecindario de Jamaica, en el distrito de Queens, Nueva York, informaron fuentes policiales al New York Post.

El hallazgo se produjo alrededor de la 1:30 de la tarde, cuando agentes del Departamento de Policía de Nueva York acudieron a la vivienda tras recibir una alerta de emergencia. Al llegar, localizaron al menor sin signos vitales dentro del baño.

El niño fue trasladado de urgencia al Centro Médico del Hospital de Jamaica, donde fue declarado muerto poco después.

La madre fue hospitalizada y enfrenta cargos criminales

La madre del menor, identificada como Nicole Boodhai, de 28 años, fue encontrada con heridas cortantes en las muñecas dentro de la vivienda, de acuerdo con la policía. También fue trasladada al mismo centro hospitalario, donde se encuentra en condición estable.

Las autoridades informaron que Boodhai fue acusada formalmente de asesinato y de poner en peligro el bienestar de un niño. Hasta el momento, no se ha precisado públicamente el mecanismo exacto que causó la muerte del menor.

El niño fue identificado como Charlie Ramraykha, de un año de edad.

Vecinos describen escenas de conmoción

Un trabajador de una bodega cercana declaró a medios locales que había visto ocasionalmente a los padres del niño en el vecindario comprando artículos básicos como leche y agua. Según su testimonio, creía que la pareja vivía separada.

La policía confirmó posteriormente que la madre y el menor tenían direcciones registradas distintas.

El testigo relató haber visto a una mujer salir llorando de la casa poco antes de la llegada de las autoridades y describió cómo la madre fue sacada del lugar con vendajes en los brazos.

El caso sigue bajo investigación por parte del Departamento de Policía de Nueva York. Las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias que rodearon la muerte del menor ni sobre el contexto familiar previo al hecho.

El incidente ha generado consternación en la comunidad local, mientras los investigadores avanzan en el esclarecimiento de lo ocurrido.

