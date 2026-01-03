Kate del Castillo relata el susto que vivió durante el sismo en la Ciudad de México

La reconocida actriz Kate del Castillo compartió a través de su cuenta de Instagram la intensa experiencia que vivió durante el sismo de magnitud 6.5, de acuerdo a lo registrado por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) en la Ciudad de México.

En una serie de videos publicados en la red social, la estrella mexicana comenzó preguntando a sus seguidores cómo se encontraban tras el movimiento telúrico, que generó temor entre la población.

Del Castillo confesó que el temblor la sorprendió mientras dormía profundamente en un hotel de la capital mexicana.

“¿Cómo les va después del susto? Yo estoy aquí en Ciudad de México, y ¿qué onda con la alarma? Sonó mi teléfono, estaba yo bien dormida”, relató la actriz, describiendo el momento de confusión e incertidumbre inicial. “La verdad sí me agarró medio sin saber qué onda”.

Del Castillo logró reaccionar rápido

Reveló que, por precaución, cuando visita México procura alojarse siempre en planta baja para evitar riesgos en situaciones de emergencia como esta. A pesar de esa medida, la intensidad del evento la tomó por sorpresa.

En medio de la emergencia, logró reaccionar rápidamente para buscar algo de ropa, ya que, de lo contrario, “hubiera salido encuerada”. Sin embargo, no tuvo tiempo para más: abandonó su habitación con unos pants y un saco, descalza y con el cabello desarreglado, priorizando su seguridad ante todo.

“La verdad, si estuvo muy fuerte, salí a la calle (…) menos mal que encontré unos pants, me puse un saco encima”, explicó. “Eso sí, salí descalza y con los pelos así como me ven ahora. La verdad, qué pinche susto”.

Para recuperarse del impacto, la actriz concluyó su relato con un propósito inmediato: “Me voy a comer un panecito para el susto”.

Tras el fuerte sismo registrado la mañana del viernes 2 de enero de 2026, las autoridades mexicanas continúan en labores de evaluación y atención a la población este sábado 3 de enero. El movimiento telúrico, que tuvo su epicentro en San Marcos, Guerrero, dejó un saldo preliminar de dos víctimas mortales y daños estructurales en diversas entidades.

