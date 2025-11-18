Kate del Castillo finalmente revela si se arrepiente de su encuentro con ‘El Chapo’ Guzmán

La actriz mexicana Kate del Castillo tuvo una conversación íntima con ‘Despierta América’, en donde habló de diversos aspectos de su vida, incluido el famoso encuentro que tuvo con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán hace ya una década.

La hija de Don Eric del Castillo habló de este polémico tema con ese estilo que la caracteriza, al asegurar que no se arrepiente de nada de lo que hizo, a pesar que desde ese entonces su vida cambió por completo.

“Yo siento que fue ayer y todavía siento que hay consecuencias y las tendré durante toda mi vida y será que, cuando a lo mejor digan mi nombre, se relacionará con y así es, es una decisión que yo tomé. A mí nadie me forzó a ir a ver al señor y no me arrepiento para nada”, dijo convencida ‘La Reina del Sur’ en un fragmento de la conversación.

Kate aprovechó la plática que tuvo para también revivir las traiciones de las que fue víctima y que fueron, en cierta medida, las grandes protagonistas de todos los problemas que ha enfrentado en el ámbito personal.

“Ya después todo lo que sucedió, las traiciones y todo esto que ustedes ya saben, pues ya no estuvo en mis manos y ahí sí fue terrible. Fueron consecuencias que tanto yo, como mi familia y mis amigos pagamos, pero estoy feliz, este aquí y vivo para contarlo. Estoy más fuerte que nunca”, dijo la talentosa actriz con ese empoderamiento que le caracteriza.

En la misma conversación destacó que su fortaleza y su seguridad ante la polémica es gracias al apoyo que ha recibido de su familia, de sus amigos, de sus seguidores y de los medios, quienes han estado siempre para ella.

“Me siento más protegida que nunca con mi familia, con todos mis amigos y con ustedes (los medios) que me han apoyado mucho”, concluyó Kate.

Si bien ahora fue Kate del Castillo la que revivió su polémico encuentro, en días pasados fue su papá el que habló con la prensa sobre ese episodio en la vida de su hija y no se contuvo al hablar de Sean Penn, a quien tachó de traidor.

“Está muy lejos ese idiota, pero, desde luego, me cae gordo. ¿Qué lo voy a perdonar si fue un traidor de mi hija? Si lo viera, le daría un derechazo, otro por abajo y una patada, ya saben dónde, ¿no? Traidor, traidor, traidor”, declaró el veterano actor.

Sigue leyendo: