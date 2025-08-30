Kate del Castillo recuerda su experiencia cercana a la muerte: “Yo ya estaba al borde”

En medio de la promoción de su nuevo proyecto en ViX, “Instintos”, la actriz Kate del Castillo se sinceró sobre varios aspectos de su vida, incluyendo las situaciones más extremas a las que se ha enfrentado y que han estado a punto de cobrarle la vida. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

De acuerdo con lo revelado por la histrionisa en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, su experiencia más aterradora se dio mientras practicaba buceo. Y es que en una de sus inmersiones perdió de vista al compañero con el que realizó dicha práctica en el océano.

“Una vez que estaba buceando de noche se me perdió mi compañero y estábamos entre los arrecifes en Cancún y se me perdió quien era el profesional. Íbamos en pareja y se me perdió, y solo escuchas tu voz y ves todo negro. Me empecé a agitar y solo escuchas tu respiración“, contó ante la mirada atenta de la periodista.

En un principio, la idea de estar sola en la inmensidad del océano la paralizó: “Era absolutamente negro y es una de las veces que he sentido que me puedo morir”, añadió durante su relato.

No obstante, la famosa logró retomar el control de sus emociones y redireccionar su miedo para la supervivencia: “El miedo te puede ayudar a tranquilizarte, a pensar, tiene que haber una salida, después vi una lucecita, pero yo ya estaba al borde de aquí me voy a quedar. Fue terrible”, recordó.

Como resultado de esta experiencia, Kate del Castillo aprendió que el miedo puede utilizarse como una fortaleza y no una debilidad, tal y como se le ha antagonizado.

“El miedo que nos inculcan desde chiquitos, todo es malo, siempre nos están metiendo miedo y yo creo que hay que canalizarlo, está bien sentir miedo“, recomendó para finalizar.

