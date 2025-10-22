Papá de Kate del Castillo llama “traidor” a Sean Penn por su rol en el escándalo de “El Chapo” Guzmán

Eric del Castillo, destacado actor mexicano, volvió a tocar el delicado tema que marcó la vida de su hija, Kate del Castillo, al referirse con dureza al papel del actor Sean Penn en el encuentro con Joaquín “El Chapo” Guzmán, en 2015.

En recientes declaraciones, del Castillo reiteró su enojo hacia Penn por su actitud durante ese episodio que desencadenó consecuencias personales, legales y profesionales para su hija Kate del Castillo.

El encuentro entre Kate del Castillo y “El Chapo” Guzmán, en el que también participó Sean Penn, se convirtió en un escándalo mediático que afectó gravemente la carrera de la actriz, quien sufrió un proceso judicial y aislamiento tras la publicación de una crónica en Rolling Stone, escrita por el actor estadounidense.

Eric del Castillo, quien ha mantenido una postura firme durante los años, expresó sin rodeos.

“Está muy lejos ese idiota, pero, desde luego, me cae gordo. ¿Qué lo voy a perdonar si fue un traidor de mi hija?”, expresó el actor mexicano.

Llama traidor a Sean Penn

En sus declaraciones, del Castillo también expuso la falta de lealtad que él considera Penn demostró al exponer la reunión, la cual resultó ser una trampa que afectó a su hija. Además, el actor mexicano aseguró que, si tuviera la oportunidad, no dudaría en confrontar al actor con violencia física.

“Si lo viera, le daría un derechazo, otro por abajo y una patada, ya saben dónde, ¿no? Traidor, traidor, traidor”, sentenció.

El impacto familiar y personal de la traición

Eric del Castillo destacó cómo la situación no solo afectó la carrera de Kate, sino también sus relaciones personales. La actriz enfrentó una serie de traiciones, sobre todo por parte de amistades cercanas que se alejaron cuando el escándalo estalló.

En una reciente entrevista, Kate del Castillo también reveló su sentir.

“Nunca más lo volví a ver… Son vivencias que me voy a llevar a la tumba”. La actriz agregó que, aunque el proceso fue extremadamente doloroso, le permitió aprender valiosas lecciones sobre la importancia de protegerse de las personas tóxicas.

En cuanto al daño institucional, el actor de “La mentira” reveló que la familia está luchando legalmente por una indemnización para Kate del Castillo, a quien consideran víctima de un daño injustificado por parte del gobierno mexicano debido al desprestigio y persecución que sufrió como resultado de aquel escándalo mediático.

“Estamos peleando un dinero que le deben a Kate. El gobierno mexicano le debe un dinero a Kate”, explicó Eric del Castillo.

Kate del Castillo y su enfrentamiento con Sean Penn

Kate del Castillo, quien se vio afectada por la vigilancia de la DEA y el aislamiento profesional, también se ha referido al encuentro con Penn como una trampa. En una entrevista con Jorge Van Rankin, la actriz calificó al actor estadounidense como “escoria” y mencionó que fue utilizada como carnada en el encuentro con “El Chapo”. Pese a las adversidades, Kate dejó claro que no se arrepiente de sus decisiones, pues le permitió un crecimiento personal significativo.

A pesar de los años transcurridos desde aquel encuentro, tanto Eric del Castillo como su hija siguen siendo tajantes respecto a la traición de Sean Penn, cuya cronificación del evento provocó consecuencias que trascendieron más allá de la pantalla.

