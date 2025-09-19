Kate del Castillo revela que su divorcio de Luis García la empujó a irse de México

La actriz Kate del Castillo, quien lleva años radicando en Estados Unidos, compartió en una reciente entrevista los motivos por los que decidió irse de México.

En una conversación que tuvo con el conferencista Nayo Escobar, la protagonista de ‘La Reina del Sur’ compartió que su divorcio de Luis García fue la razón principal por la que decidió dejar el país que la vio nacer hace ya más de 20 años.

La actriz, quien estuvo casada con el famoso exfutbolista del 2001 al 2004, compartió en su plática detalles de lo mal que la pasó tras su separación, por lo que prefirió dejar el país antes de seguir en boca de todos.

“Me fui por muchas razones. La primera: Me estaba divorciando de mi primer marido, llevo dos, y me fui porque la prensa estaba muy encima y era muy vergonzoso, y doloroso, lo que yo estaba pasando en esa época. Él era un futbolista muy famoso, entonces era como el power couple”, inició contando la hija de Don Eric del Castillo sobre uno de los motivos que la llevaron a dejar su amado México.

A continuación detalló que su divorcio, así como las circunstancias que lo acompañaron, la empujaron a hacer sus maletas e irse a Estados Unidos, en donde encontró un refugio ante el acoso del que estaba siendo objeto por parte de la prensa.

“Eso me empujó y empecé también a grabar una serie en Estados Unidos para PBS, que se llamaba ‘American Family’. Entonces dije: ‘Perfecto, ahorita agarro de irme para allá y me alejo de todo esto’”, continuó.

Kate detalló que su divorcio solo fue el pretexto perfecto para salir huyendo, pues reconoce que a ella ya no le llenaba seguir haciendo telenovelas, por lo que no lo pensó dos veces cuando se le presentó la oportunidad de migrar.

“Yo ya me quería ir a Los Ángeles desde hacía tiempo. Ya traía la cosita de que quería hacer otras cosas. Yo lo que quería era seguir trabajando y no quería seguir haciendo telenovelas, ya había hecho las suficientes y en México no me llamaban para hacer cine. Yo ya estaba aburrida y yo me quería ir de aquí fuera a donde fuera, lo que pasa es que me queda a lado”, cpncluyóó Kate, quien aclaró que nunca pensó en migrar con el fin de triunfar en Hollywood, sino que simplemente lo hizo para hacer algo diferente.

