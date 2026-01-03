Pronóstico del clima en Houston para este sábado 3 de enero

El clima en Houston, Texas, para este sábado 3 de enero contarácon nubes escasas en el cielo. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 75 grados Fahrenheit (24ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 50 grados Fahrenheit (10ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 4 y 1 por ciento. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 73ºF (23ºC) de máxima y 73ºF (23ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer se producirá a las 07:17 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 17:35 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 9.32 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

Si algo está claro, es que el clima de Houston, Texas, es único e inigualable. ¿Sus veranos? Cálidos, ¿sus inviernos? Se compensan siendo suaves. Brilla el sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente confortable. Pero también es una ciudad propensa a sufrir catástrofes naturales, principalmente en la temporada de huracanes.

La media de temperatura en Houston se encuentra entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses de más calor que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Debido a la cercanía al Golfo de México, la humedad de Houston suele ser considerablemente alta. Concretamente, la humedad relativa en Houston varía entre el 50 y el 90%, lo que afecta a nuestra percepción de la temperatura, sintiéndola más alta de lo que es en verdad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, pero tal vez puede verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también experimenta altos niveles de ozono durante los meses más cálidos, lo que puede ser dañino para las personas con ‘patologías respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Como mencionamos, Houston es una ciudad en riesgo de experimentar catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y y éstos pueden provocar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su ubicación cerca del Golfo de México y a sus zonas bajas.

Finalmente, Houston también corre el riesgo de sufrir tornados, aunque son menos probables que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar pérdidas materiales importantes e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual se diseñaron planes de actuación en caso de ser necesario.

