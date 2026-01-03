Roxana Castellanos rompe en llanto al recordar la pérdida de su bebé por negligencia médica

En una inesperada ola de confesiones, la conductora Roxana Castellanos habló sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: la pérdida de su bebé y el “adiós” abrupto que le dio a la maternidad. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

Fue durante su paso por el programa de Yordi Rosado en YouTube que la también actriz habló como nunca antes sobre su vida personal, incluyendo el deseo que tenía de ser madre, pero que se vio truncado por una negligencia médica.

Y es que si bien con el paso de los años sus prioridades cambiaron, hubo un momento de su vida en el que consideró formar una familia con varios hijos: “Fue muy importante con mi primer novio, con el primero con el que me iba a casar, que fue Leo, que fue mi primera relación realmente importante. Nos íbamos a casar cuando me embaracé, perdí un bebé por una negligencia médica“, reveló ante el comunicador.

En su relato, Roxana Castellanos relató que este emocionante capítulo en su vida rápido cambió de narrativa: “Tuve un sangrado importante en la madrugada, estaba yo con el que era mi novio en ese momento, y le hablé al médico y me dice: ‘No, tómate un tylenol (paracetamol)’. Me lo tomé, pasaron dos días y le dije: ‘Es que siento que estoy muy inflamada’“, señaló.

Tras su insistencia, logró concretar una cita médica que terminó por cambiar el rumbo de su embarazo: “Lo fui a ver y me dijo: ‘Con ese sangrado -porque tuve un sangrado importante- ya el producto ahí salió’, ni siquiera me dijo lo siento mucho, el pend*jo“, compartió visiblemente conmovida.

Sin embargo, el trago amargo apenas comenzaba al descubrir que el diagnóstico de su médico habría sido erróneo. No obstante, esta confusión provocó que el desenlace fuera el mismo.

Tras retomar sus actividades en el teatro en una gira con Ari Telch, Roxana Castellanos presentó una nueva serie de problemas de salud que la llevaron nuevamente al doctor: “Llegué con el que ahora es mi ginecólogo, que amo, él me dijo: ‘¿Quién te dijo que perdiste a tu bebé? Pero, ¿cuándo? Eso no es cierto’, entonces eso fue una frustración“, reconoció.

