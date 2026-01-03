Rusia condena acción armada de Estados Unidos en Venezuela

El gobierno de Vladimir Putin criticó el ataque militar de Estados Unidos en Venezuela, argumentando que los motivos de la agresión son “pretextos”.

“Estados Unidos cometió un acto de agresión armada contra Venezuela, lo cual genera profunda preocupación y merece condena”, dice un comunicado compartido por el gobierno ruso en X. “Los pretextos utilizados para justificar estas acciones son insostenibles”.

El gobierno de Putin expresó solidaridad con el pueblo venezolano.

“Rusia reafirma su solidaridad con el pueblo venezolano”, agrega el mensaje.

El comunicado oficial de Rusia es una declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación.

“Esta mañana, Estados Unidos cometió un acto de agresión armada contra Venezuela”, inicia. “Los pretextos utilizados para justificar estas acciones son insostenibles. La animosidad ideológica ha prevalecido sobre el compromiso pragmático, así como sobre cualquier disposición a construir relaciones basadas en la confianza y la previsibilidad”.

El gobierno de Putin expresó solidaridad con la administración de Nicolás Maduro, quien según el presidente Donald Trump fue detenido.

“Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y nuestro apoyo a la línea de acción de su liderazgo bolivariano, orientada a salvaguardar los intereses nacionales y la soberanía del país”, agrega el comunicado. “En la situación actual, es fundamental, sobre todo, evitar una mayor escalada y centrarse en la búsqueda de una solución mediante el diálogo”.

Rusia indicó que se debe mantener la paz en América Latina y garantizar que Venezuela determine su propio destino.

“América Latina debe seguir siendo una zona de paz, como se autoproclamó en 2014. Se debe garantizar a Venezuela el derecho a determinar su propio destino, libre de cualquier injerencia externa destructiva, y mucho menos militar”, se indicó. “Apoyamos las declaraciones de las autoridades venezolanas y de los líderes de países latinoamericanos que piden la convocatoria urgente de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU”.