Clima de hoy en San Antonio para este domingo 4 de enero

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este domingo 4 de enero. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio se prevén cielos despejados. Se espera una temperatura máxima de 73 grados Fahrenheit (23ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 54 grados Fahrenheit (12ºC) al caer la noche. También se espera un viento del sudeste, que podría llegar a los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 11%.

La presión atmosférica media será de 1017.2 hPa, una medición que irá constante. El amanecer será a las 07:29 h y el atardecer será a las 17:49 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que habrá escasa nubosidad. Las temperaturas se moverán entre los 61 y los 77 grados Fahrenheit (16 y 25ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una ciudad conocida por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Río posee un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

Durante el verano, la temperatura puede alcanzar los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y no salir a la calle durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y llevaderas, con una media de unos 50° F.

