FBI frustra presunto ataque terrorista inspirado en ISIS en Carolina del Norte

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) informó que logró frustrar un presunto ataque terrorista que habría ocurrido en la víspera de Año Nuevo en Carolina del Norte. El Departamento de Justicia acusó formalmente a Christian Sturdivant, ciudadano estadounidense que cumplió 18 años el mes pasado, de intentar llevar a cabo un ataque violento en apoyo al grupo Estado Islámico (ISIS).

Según documentos judiciales revelados el viernes, Sturdivant planeaba atacar con un cuchillo y un martillo a personas al azar, con posibles objetivos como una tienda de comestibles o un restaurante Burger King. Las autoridades indicaron que el joven buscaba causar el mayor número de víctimas posible.

Investigación encubierta desde 2022

La investigación contra Sturdivant se remonta a 2022, cuando aún era menor de edad. De acuerdo con la fiscalía, comenzó a consumir propaganda de ISIS en internet, visitar sitios asociados al grupo extremista y publicar contenido radical en redes sociales, especialmente en TikTok.

Posteriormente, entró en contacto con una persona que creía era miembro de ISIS, pero que en realidad era un agente encubierto del Departamento de Policía de Nueva York. Más adelante, también interactuó con un agente encubierto del FBI, a quien detalló sus planes de cometer un ataque violento.

“El hecho de que, a lo largo de esta extensa planificación, se haya encontrado no con uno sino con dos agentes encubiertos debería dar tranquilidad al público”, afirmó Russ Ferguson, fiscal federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.

Notas, armas y objetivos específicos

Durante un registro de su vivienda, los investigadores hallaron un documento manuscrito titulado “El ataque de Año Nuevo”, en el que Sturdivant describía su intención de apuñalar al mayor número posible de civiles y mencionaba un objetivo de entre 20 y 21 víctimas.

También se encontraron notas con llamados a la yihad, así como un martillo y referencias a dos planes de ataque, uno de ellos denominado “Burger King Jihad”, con una tienda de comestibles como plan alternativo. En los escritos, el joven expresaba su deseo de la “destrucción pura de Estados Unidos y Occidente”, según los documentos judiciales.

Detención y cargos federales

Sturdivant fue arrestado en la víspera de Año Nuevo, poco después de que, según las autoridades, estuviera a punto de salir de su casa vestido de negro para ejecutar el ataque. De acuerdo con los registros, fue su abuelo quien lo detuvo en ese momento.

El acusado compareció por primera vez ante un tribunal federal y enfrenta una pena máxima de hasta 20 años de prisión. El FBI indicó que previamente intentó internarlo de manera involuntaria por el riesgo que representaba, pero un juez estatal negó esa solicitud.

“Gracias a nuestros excelentes socios por trabajar con nosotros y, sin duda, salvar vidas”, escribió el director del FBI, Kash Patel, al referirse al caso.

Las autoridades señalaron que el proceso judicial continúa y que no se ha divulgado información sobre la defensa legal del acusado.

Sigue leyendo:

–Un hombre confesó haber matado a sus cuatro hijos en Carolina del Norte: la policía halló los cuerpos en su garaje

–Policía de Carolina del Norte mata a un adolescente de 13 años buscado por el asesinato de su abuela

–Política migratoria quiebra familia en Carolina del Norte con autodeportación de padre tras 30 años en EE.UU.