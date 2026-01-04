Horóscopo de hoy de Nana Calistar 04 de enero de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
04 de enero de 2026
En estos días recibirás una llamada o mensaje que te va a dejar con la ceja levantada y el estómago medio revuelto. No es algo grave, pero sí incómodo, de esos que te hacen pensar “¿y esto por qué me lo dicen a mí?”. Te van a llegar chismes o noticias que no te corresponden, y aquí el consejo de señora es claro: no te cargues problemas que no son tuyos, porque luego te andas enfermando por lo que otros provocan.
No intentes cambiar tu forma de ser por nadie, porque el que te quiere, te quiere así, y el que no, que siga buscando a quien sí se deje moldear. Aprende a decir NO, sin culpa y sin explicaciones, sobre todo a esa gente que solo aparece cuando ocupa algo y luego se desaparece como alma que lleva el diablo. Ya estuvo bueno de estar siempre disponible para quien nunca está para ti.
Mucho ojo con dineros, llaves o papeles importantes, porque andas distraído y las pérdidas están a la orden del día. Antes de juzgar a los demás, mírate bien los zapatos, porque no todo mundo camina con las mismas heridas que tú. En lo económico, es un excelente momento para iniciar o consolidar un negocio, la energía está de tu lado y viene una racha buena si te atreves a dar el paso. No lo pienses tanto, porque el miedo también empobrece.
En salud, cuida espalda y piernas, muévete más, estírate, camina, porque el cuerpo ya te anda cobrando facturas por tanto estrés y sedentarismo. Y por favor, deja de justificar errores ajenos; cada quien tiene su infierno y tú no eres bombero. Atiéndete, cuídate y piensa más en ti, que ya es hora.
VIRGO
04 de enero de 2026
Una amistad va a andar demasiado pegada a ti, y no precisamente por cariño. Quiere información, favores o ventaja, así que sé muy inteligente con lo que cuentas, porque una palabra mal dicha podría volverse chisme o arma en tu contra. No todo el mundo merece conocer tus planes ni tus sentimientos.
No te limites en lo que sientes, quieres o deseas, porque bien sabes lo que vales y lo que mereces. Eso sí, cuidado con golpes o caídas, andas distraído y podrías terminar en el hospital por no poner atención; baja el ritmo y pisa con cuidado, literal y figuradamente.
Una situación que ya está ocurriendo —o está por detonarse— puede ponerte de mal humor y sacarte de quicio. No te derrumbes, respira y recuerda que no todo se resuelve reaccionando, a veces el silencio también es estrategia. Ojo con una persona del pasado, de ojos claros, que podría reaparecer solo para mover emociones y generar conflictos innecesarios. Si ya te lastimó una vez, no le abras la puerta otra vez.
Vienen amores de una noche, pasionales y fugaces, y también la posibilidad de abrir un negocio relacionado con alimentos, que si lo haces con orden, te puede dejar buen sabor de boca y buenos ingresos. No descuides tu cuerpo, porque hay tendencia a subir de peso y luego andas renegando frente al espejo.
Se aproxima un conflicto fuerte que te pondrá entre la espada y la pared, pero no pierdas de vista tus sueños ni tus planes. Hay envidias alrededor y gente que no quiere verte avanzar. Mándalos a la fregada con elegancia, porque a veces hay que ser firme —aunque parezca culeis— para que nadie te pisotee ni te quite lo que tanto te ha costado construir.
LIBRA
04 de enero de 2026
No te dejes manipular por gente que solo se te acerca para sacarte información, chismes o ventaja. Aprende a ser más discreto con tu vida personal, porque no todo mundo celebra tus logros ni cuida tus secretos como tú. Si sigues hablando de más, podrías cometer errores que luego cuestan caro, y tú ya no estás para andar pagando facturas ajenas.
Vienen grandes oportunidades, pero también viene el jalón de orejas: deja la flojera, porque cada proyecto que traes en mente puede hacerse realidad si de verdad te pones las pilas. No pagues con la misma moneda los golpes que te dan; recuerda de qué estás hecho y no te rebajes al nivel de quienes viven desde el rencor y la envidia.
Mucho cuidado con malas influencias, personas bien colmilludas y otras bien pen… que solo buscan shingarte o meterte el pie. Aléjate sin explicar, porque tu paz vale más que cualquier falsa amistad. En el corazón se mueven cosas bonitas: cambios inesperados y decisiones de último momento que, aunque te saquen de tu zona cómoda, terminarán beneficiándote más de lo que imaginas.
Ten bien claro algo: nadie merece que estés al 100, salvo tus padres. Así que no permitas que nadie te exija tiempo, energía o sacrificios cuando ellos no dan nada a cambio. En lo laboral, se avecinan cambios importantes, movimientos que al principio te sacan de balance, pero que terminarán acomodándote mejor.
Cuidado con accidentes y con una persona del pasado que regresa con intenciones amorosas; no todo lo que vuelve es porque conviene. El insomnio anda fuerte estos días, así que descansa más, porque cada desvelada te cobra factura física y emocional. Un sueño por el que has luchado comienza a materializarse, pero recuerda: si tú no vas por lo que quieres, nadie lo hará por ti.
ESCORPIÓN
04 de enero de 2026
Escorpión, lo que te vas a enterar sí duele, y no poquito: una amistad anduvo muy confiada con una expareja tuya —o peor aún, con alguien que todavía te importa— y eso te va a mover emociones que creías enterradas. Antes de explotar, piensa bien, porque no es la primera vez que tropiezas con la misma piedra, y ya va siendo hora de aprender la lección.
Es momento de despojarte de todo lo que te detiene, personas, recuerdos y hábitos que no te dejan avanzar. Se marca un cambio de casa o de entorno muy próximo, y también la posibilidad de formalizar algo con alguien con quien ya existe intimidad. Aquí el consejo de señora es claro: no confundas costumbre con amor.
Vienen pérdidas materiales, así que ponte bien perra con el dinero, porque si no te organizas podrías quedarte en ceros más rápido de lo que imaginas. Si tienes pareja, no la descuides por cosas que no te dejan nada bueno; últimamente te estás enfocando en situaciones que solo te generan conflictos internos y pleitos externos.
Recuerda de qué estás hecho, porque tienes la fuerza para ir por ese sueño que llevas años postergando. Ya no esperes aprobación ni luz verde de nadie; este es el momento ideal para consolidar lo que quieres y lo que te has propuesto. Si estás en una relación, pon atención a las señales que tu pareja te manda, porque has descuidado detalles básicos que, si no se atienden, terminan rompiendo lo que aún puede salvarse.
Mucho ojo con amistades cercanas, porque hay gente hablando más de la cuenta sobre ti y no precisamente para bien. No confíes a ciegas y cuida tu energía, porque no todo el que sonríe te desea cosas buenas.
ARIES
04 de enero de 2026
Aries, se asoma un amor de una noche, intenso, impulsivo y de esos que llegan cuando menos lo esperas. Disfrútalo si quieres, pero no te confundas, porque no todo lo que quema ilumina. Ya es momento de dejar de permitir manipulaciones, ponte bien las pilas y retoma ese proyecto que dejaste inconcluso por flojera, miedo o por andar quedando bien con todo el mundo menos contigo.
Habrá días en los que te sientas perdido, sin saber qué camino elegir. Cuando eso pase, mira hacia atrás, recuerda todo lo que has vivido, lo que has superado y entiende por qué hoy estás donde estás. Nada ha sido casualidad, aunque a veces así lo parezca. Ojo con una amistad de piel clara que anda ladre y ladre sobre ti y tu familia; no cuentes tus secretos a cualquiera, porque no todo el que escucha es leal.
Vienen días de mucha claridad, donde entenderás por qué no se han concretado ciertos sueños que traes en mente. No es castigo, es tiempo mal acomodado. Ahorita no son los días ni los momentos para forzar ciertas cosas, pero sí para empezar a trabajar en ti y en tu bienestar. Entiende de una buena vez que nadie te va a hacer feliz más que tú, y el día que lo comprendas, se te acomoda el mundo.
Un viaje fuera del país comienza a tomar forma, ya sea planeado o inesperado, y te ayudará a abrir la mente. Empieza a pensar seriamente en tu futuro y a trabajar desde ahora, porque pronto comenzarás a ver resultados. Mucho cuidado con golpes, caídas o accidentes, no andes a las carreras porque hasta al hospital podrías ir a parar. Llegan nuevas amistades, y uno de tus sueños más anhelados empieza a materializarse, además de que ya inicias la planeación de un viaje importante.
TAURO
04 de enero de 2026
Tauro, aprende a distinguir quién sí vale la pena en tu vida y quién ya cumplió su ciclo. No permitas que te manipulen ni que logren su objetivo de shingarte la existencia, porque tú no naciste para ser tapete de nadie. Podrías recibir noticias de un trabajo que llevas tiempo esperando, y aunque se tarde un poco más, sí se concreta si mantienes la calma.
Mucho ojo con manipulaciones dentro de la familia y con embarazos no deseados; aquí la prevención y la comunicación lo son todo. Cuida el entorno que te rodea, porque sin darte cuenta te has visto envuelto en chismes, dimes y diretes que no te dejan nada bueno. Es momento de tomar el toro por los cuernos y enfrentar aquello que no te está saliendo como quieres, dejar de evadir y empezar a resolver.
Entras en una etapa algo imperfecta, con complicaciones en documentos o trámites, que deberás atender con paciencia y orden. Cuidado con lo que deseas, porque podrías estar queriendo algo que no es bueno para ti y que solo te va a traer más desgaste emocional. Aprende a decir hasta aquí, porque si permites abusos o faltas de respeto, te acostumbrarán a eso y luego no te quejes.
Aguas con una persona de piel blanca que llegará por medio de una amistad; viene cargada de chismes y problemas, así que marca distancia desde el principio. Recuerda que tu familia es lo más importante, será fuente de crecimiento, apoyo y estabilidad. Mantén la fiesta en paz con ellos, porque ahí está tu verdadera fortaleza y la base para todo lo bueno que viene.
GÉMINIS
04 de enero de 2026
Géminis, es tiempo de tomar decisiones que te lleven a acciones positivas, a cosas que sí te dejen provecho y no solo desgaste emocional. Ya no estás para perder el tiempo en lo que no suma. En el amor traes muchas dudas y pensamientos negativos, y no es gratis: ya te dañaron, te mintieron y te hicieron creer cuentos que no eran verdad. Por eso ahora desconfías, y con razón, pero no permitas que el pasado te arruine lo que podría ser bonito.
Mucho cuidado con creerte chismes, porque sabes bien que cuando algo te molesta no te quedas callado y terminas pagando caro el coraje. No todo merece respuesta ni desquite. Un amor importante seguirá creciendo en tu vida, pero solo si lo sigues cultivando con hechos, paciencia y comunicación, no con suposiciones ni dramas innecesarios.
Se vienen días muy intensos de trabajo, donde el cansancio mental va a querer ganarte. Llévate las cosas con calma, porque si no bajas el ritmo, el estrés te va a pasar factura en el cuerpo y en el carácter. Es momento de despabilarte y pensar seriamente qué quieres y qué ya no en tu vida. Las respuestas que llevabas tiempo esperando comienzan a manifestarse, y si tienes pareja notarás un cambio inesperado en su actitud.
No es el mejor momento para andar clavándote en romances formales, así que si andas ligando o ilusionándote, bájale dos rayitas. Un amor empezará a concretarse en próximas fechas, muy probablemente por redes sociales, pero ve con calma. Si tienes pareja, pon las cartas sobre la mesa, di lo que sientes y lo que te incomoda, porque guardarte todo solo hará que explotes después.
CÁNCER
04 de enero de 2026
Cáncer, el amor ya no es tu prioridad, y eso es una bendición. Te darás cuenta de que puedes ser feliz estés o no acompañado. Aun así, amores del pasado regresan, pero tú ya los superaste; no te mortifiques ni te enganches en historias que ya cerraste. Vienen días buenos y ligeros, donde el amor se hará presente de maneras más sanas, siempre y cuando no repitas los mismos errores.
Inicias un ciclo cargado de aprendizajes, cariño y oportunidades. Recuerda quién eres, lo que vales y hacia dónde vas, porque cuando se te olvida eso, te conformas con menos de lo que mereces. Es momento de creer más en tu capacidad para lograr tus sueños y metas. Si algo ya lo viste con tus propios ojos, no te hagas el desentendido ni justifiques errores, ni propios ni ajenos.
Aprende a no quejarte tanto cuando las cosas no salen como quieres; muchas veces lo que pasa es consecuencia directa de tus decisiones. No te compliques: si algo no cuaja de inmediato, dale tiempo, pero sin quedarte estancado. Ojo con dolores de estómago, el estrés se te acumula ahí, así que cuida lo que comes y baja el nivel de preocupación.
Semana de cambios laborales, de poner límites y de decir “hasta aquí” a quien quiera pasarse de listo. Si no cuidas tu entorno, podrías sufrir pérdidas, no solo de personas sino también de dinero u objetos importantes. Te va a caer el veinte sobre todo el tiempo que perdiste mendigando atención o amor a quien no lo merecía.
Un viaje se aproxima y te va a ir muy bien, pero cuida tu economía para no regresar ajustado. Mucho ojo con tu lengua, porque una indiscreción podría voltearte la tortilla. Hay posibilidad de otro viaje en menos de dos semanas y una puerta económica está a punto de abrirse si sabes ver oportunidades donde antes no mirabas nada.
PISCIS
04 de enero de 2026
Piscis, has aprendido bien de cada uno de tus errores, y eso se nota. Ya no es tan fácil que te vean la cara ni que te endulcen el oído, y eso es una bendición. La vida te curtió, te dolió, pero también te hizo más sabio. Se marca el embarazo de una amistad o una noticia relacionada con compras, ventas o una fiesta importante que te va a mover emociones y planes.
No es momento de perder el tiempo con gente pen… que solo vive comparándose contigo y deseando que no avances. La envidia anda suelta, y hay personas que no quieren verte crecer porque les recuerda todo lo que ellos no se atreven a hacer. Aléjate sin explicar, tu paz no se negocia.
Traes el sexto sentido más despierto que nunca, así que cuidado con lo que piensas, porque muchas cosas se están manifestando. Empiezas a notar verdades que antes ignorabas y señales que ya no puedes hacerte tonto. Es momento de cerrar ciclos, no por rencor, sino para abrirte a oportunidades más alineadas contigo.
No te justifiques por errores pasados, aprende de ellos y sigue. No permitas que nadie te shingue la paz ni la estabilidad, deja que el mundo se haga bolas con sus propios problemas; si a veces no sabes resolver los tuyos, ¿para qué cargar los ajenos? Mira bien quién eres y todo lo que te ha costado llegar hasta aquí.
No te pongas en oferta ni te entregues a cualquiera. Vales un chingo, y quien quiera estar contigo tendrá que demostrarlo con hechos, no con palabras bonitas. Es tiempo de soltar rencores que no te llevaron a ningún lado y de no permitir que la vida te cobre la misma factura dos veces. En el amor vienen cambios positivos y una fuerte atracción por alguien especial, incluso podría ser de tu mismo signo, con quien habrá una conexión intensa y profunda.
ACUARIO
04 de enero de 2026
Acuario, deja de darle vueltas al pasado y enfócate en tu presente, porque estás a nada de lograr metas que habías dejado inconclusas por miedo, flojera o por hacerle caso a quien no debía opinar. La vida te va a enseñar a bajarle al ritmo, porque no todo se logra a la carrera ni a fregazos.
Vienen cuestiones fuertes y retadoras, pero si quieres comerte el mundo de un bocado, te vas a atragantar. Todo a su tiempo y con estrategia. No permitas que nadie te quite las ganas de luchar por tus sueños; haces demasiado caso a opiniones ajenas y ese ha sido el principal bloqueo para que las cosas fluyan.
Se marca un cambio importante, con mejoras económicas incluidas, aunque también podría implicar cambio de ciudad o de entorno. Al principio asusta, pero será para bien. Vienen días muy buenos donde empezarás a entender cosas que antes te quitaban el sueño, y por fin sentirás que todo comienza a acomodarse.
Caíste más de una vez y nadie te dio la mano; tuviste que levantarte solo, y gracias a eso hoy eres más fuerte. Ya no permites que nadie te pisotee ni invada tu terreno. Se abren muchas oportunidades de crecimiento, pero tendrás que echarle todos los kilos. La flojera ya no es opción, este año no perdona distracciones.
Pon los pies en la tierra y no pierdas la humildad que te distingue; eso es justo lo que te hace diferente. Se activan amores nuevos y cambios laborales. Podrían surgir conflictos en el trabajo, pero si actúas con inteligencia, esos cambios terminarán beneficiándote. Mucho ojo con aparentar lo que no eres, porque podrías decepcionarte de personas cercanas. Mantente fiel a ti, que ahí está tu verdadera fuerza.
CAPRICORNIO
04 de enero de 2026
Capricornio, no descuides el cuerpo, porque subes de peso rápido y luego andas batallando para bajarlo; no es regaño, es aviso de señora. Muévete más, come mejor y deja de decir “el lunes empiezo”. Si tienes pareja, vendrán chismes de lavadero, pero no hagas caso: hay gente con envidia que solo quiere verlos pelear. Tú tranquilo, que lo que es firme no se cae con cualquier viento.
Se marca amor de una noche y el retorno de una amistad del pasado; ojo, no todo lo que vuelve es porque conviene quedarse. Mucho cuidado con lo que sale de tu boca, andas en una etapa donde tu sinceridad puede herir. Dices las cosas sin filtro y luego no mides consecuencias. Recuerda que no todo lo verdadero necesita decirse en voz alta.
No perdonas mentiras y sabes mandar a la fregada a quien juega con tus sentimientos, y haces bien; solo cuida no tropezar con la misma piedra por nostalgia o costumbre. Vienen días en los que irás limpiando tu círculo, quitando personas falsas y de doble cara que solo estorbaban tus planes y sueños.
Se repiten amores fugaces y también la posibilidad de arreglar pleitos pendientes, ya sea con pareja o amistades. Deja que la vida te sorprenda y muéstrate tal cual eres, porque hay gente muy perra que quisiera verte caer; pero cuando ellos van por la leche, tú ya vienes con los quesos.
Aprende a soltar lo que te duele y no te deja avanzar. Apuesta por lo seguro, busca nuevas metas y sigue creciendo en todos los aspectos. Tu disciplina es tu arma; úsala para construir, no para cargar culpas que ya no te pertenecen.
SAGITARIO
04 de enero de 2026
Aprenderás a poner a cada quien en su lugar y, sobre todo, a no confiar en quien se acerca con sonrisa y luego clava la puñalada. Eres fuerte, sí, pero ya es hora de mandar a la fregada a quien solo te chinga con comentarios fuera de lugar.
Que cada persona se haga responsable de sus actos. Te encanta ser el centro de atención y resolver problemas ajenos, olvidándote de los tuyos. Aquí el consejo es claro: primero tú, luego el resto. Es momento de confiar en tu capacidad para lograr lo que te propongas y no permitir que la vida te cobre facturas que no son tuyas.
Habrá días en los que debas hacer una pausa y mirar al pasado, no para sufrir, sino para entender el porqué de muchas situaciones. Ahí está la lección. No permitas que enemigos vuelvan a aprovecharse de ti; corta lazos con quienes te lastimaron y sigue sin mirar atrás.
La vida te pondrá en situaciones donde saldrás victorioso, pero necesitarás calma para aprovechar el éxito. No te aceleres, administra bien lo que llega y úsalo a tu favor. Vienen oportunidades para brillar, viajar o cambiar de rumbo, pero solo si mantienes la cabeza fría y el corazón enfocado.
Este es un periodo para reafirmarte, para crecer sin pedir permiso y para demostrarte que, cuando te lo propones, no hay quien te pare. Mantén la fe en ti y avanza con paso firme.