Jueza de Wisconsin renuncia tras condena en caso de obstrucción de la inmigración

La jueza Hannah Dugan, condenada por obstrucción por ayudar a un inmigrante a evadir a agentes federales, presentó su renuncia, luego del reclamo de republicanos, quienes amenazaron con destituirla si no lo hacía.

“Como saben, soy objeto de un proceso judicial federal sin precedentes, que está lejos de concluir, pero que presenta desafíos inmensos y complejos que amenazan la independencia de nuestro poder judicial”, escribió Dugan en una carta enviada el sábado a Tony Evers, el gobernador demócrata.

“Continúo esta lucha por mí mismo y por la independencia de nuestro poder judicial. Sin embargo, los ciudadanos de Wisconsin que aprecio merecen comenzar el año con un juez en la rama 31 del condado de Milwaukee, en lugar de que el destino de ese tribunal dependa de una disputa partidista en la legislatura estatal”, señaló.

A mediados de diciembre, Dugan fue declarada culpable de cargos de obstrucción basados en haber brindado asistencia a un inmigrante mexicano para evitar a las autoridades después de enterarse de un arresto inminente.

La carta de renuncia de Dugan se produjo en medio de la ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración, que ha generado críticas generalizadas de parte de la izquierda.

Dugan, quien sirvió durante nueve años como jueza del tribunal de circuito del condado de Milwaukee, atrajo la atención nacional cuando las autoridades de inmigración intentaron arrestar a Eduardo Flores-Ruiz, quien se encuentra indocumentado y asistía a una audiencia en su sala.

La jueza confrontó a los agentes del FBI y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que esperaban fuera de la sala para arrestar a Flores-Ruiz y los dirigió a la oficina del juez presidente, según la acusación formal.

Mientras los agentes estaban ausentes, Dugan le informó al abogado de Flores-Ruiz que su cliente podía asistir a su próxima audiencia por Zoom y los condujo a través de una puerta privada para el jurado. Los agentes localizaron a Flores-Ruiz y lo arrestaron tras una persecución a pie. Posteriormente, fue sentenciado a tiempo cumplido por reingreso ilegal a Estados Unidos y deportado.