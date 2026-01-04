Muere niño de 4 años que había sido reportado como desaparecido en Alabama

La policía de Alabama anunció este viernes la muerte de un niño de 4 años que había sido reportado como desaparecido desde el miércoles. Johnathan Everett Boley fue encontrado a unas dos millas de la casa de su padre, en el condado de Walker, acompañado por su perro Buck, que fue localizado con vida.

El menor había sido visto por última vez alrededor de las 11:30 de la mañana del miércoles en la cuadra 7000 de la autopista 195, en la ciudad de Jasper. Al momento de su desaparición vestía una camiseta amarilla de Mickey Mouse, pantalones negros y zapatos de Paw Patrol.

Despliegue masivo de equipos de rescate

El sheriff del condado de Walker, Nick Smith, informó que la búsqueda se extendió por más de 500 acres y contó con un amplio despliegue de recursos. En las labores participaron helicópteros, drones, al menos 161 voluntarios, 126 rescatistas y varios perros entrenados para búsqueda.

Desde el momento en que se reportó su desaparición, las autoridades consideraron que el niño se encontraba en peligro, según indicó la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama.

Contexto familiar y cooperación con las autoridades

De acuerdo con el sheriff Smith, los padres de Johnathan están separados y el niño desapareció mientras se encontraba de visita con su padre en Alabama. El hombre, exmilitar, contaba con cinco días de visita al año.

La madre del menor viajó desde Florida el mismo miércoles para recogerlo al día siguiente y, según las autoridades, ha cooperado plenamente con la investigación.

Las circunstancias exactas de la muerte del niño no han sido detalladas públicamente, mientras las autoridades continúan con las pesquisas para esclarecer lo ocurrido.



Sigue leyendo:

– Encuentran muerto a un juez de Georgia en su último día de funciones.

– Arrestan a mujer de Alabama por la muerte de sus dos hijos, uno de ellos desaparecido desde hace meses.

–Veterano militar de Alabama fue apuñalado hasta la muerte en Año Nuevo