Nicolás Maduro fue sorprendido y detenido en su “fortaleza de acero”, revela Trump

El presidente Donald Trump reveló nuevos detalles sobre la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue sorprendido por fuerzas especiales estadounidenses en una residencia altamente protegida en Caracas, durante una operación militar que calificó como “extremadamente compleja”.

En una entrevista con el programa “Fox & Friends Weekend”, Trump explicó que Maduro se encontraba en una vivienda que describió como una “fortaleza”, equipada con puertas de acero y un espacio seguro blindado, pero que no logró refugiarse a tiempo antes de ser detenido.

“Intentó llegar a esa zona segura, pero lo embistieron tan rápido que no pudo entrar”, relató Trump, quien aseguró que las fuerzas estadounidenses estaban preparadas incluso para atravesar el acero con sopletes si era necesario, algo que finalmente no ocurrió.

Trump siguió operativo en tiempo real

Trump afirmó que siguió el operativo en tiempo real desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, junto a altos mandos militares. Según explicó, la operación estaba planeada desde días antes, pero fue retrasada durante cuatro días a la espera de condiciones climáticas favorables.

“Esperamos cuatro días. Íbamos a hacerlo antes, pero de pronto el clima se abrió y dijimos: ‘váyanse’”, señaló.

“Resolución Absoluta”

De acuerdo con un funcionario estadounidense citado por Fox News, la Fuerza Delta del Ejército de Estados Unidos ejecutó la captura física de Maduro, mientras que la CIA proporcionó inteligencia clave para rastrear su ubicación. El operativo, denominado “Resolución Absoluta”, fue preparado durante meses y ensayado en instalaciones que replicaban la residencia del mandatario venezolano.

Las fuerzas especiales irrumpieron en la residencia a la 1:01 de la madrugada, apoyadas por helicópteros que volaban a baja altura y por ataques que neutralizaron defensas aéreas venezolanas. Uno de los helicópteros fue alcanzado por disparos, pero logró regresar a su base, informó el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine.

Trump aseguró que no hubo muertos entre las tropas estadounidenses, aunque confirmó que dos soldados resultaron heridos, sin gravedad. “Todos los misiles dieron en el blanco”, afirmó.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados en helicóptero al buque USS Iwo Jima, luego a Guantánamo y finalmente a Nueva York, donde enfrentan cargos federales que incluyen conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de uso militar, según confirmó la fiscal general Pam Bondi.

Bondi aseguró que la pareja “enfrentará toda la fuerza de la justicia estadounidense en tribunales estadounidenses”.

Trump indicó que su gobierno asumirá temporalmente el control de Venezuela mientras se define una transición política. “No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el poder y continúe lo mismo”, afirmó.

El mandatario sostuvo que la operación busca también frenar el narcotráfico, al que calificó como “fuera de control”, y aseguró que las acciones militares estadounidenses en Venezuela “están salvando vidas”.

Maduro fue visto por última vez en público el viernes, durante una transmisión de la televisión estatal venezolana en una reunión con funcionarios chinos en Caracas.

