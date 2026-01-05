Hegseth afirma que Maduro no supo de la incursión estadounidense hasta minutos antes de su captura

El secretario de Guera de Estados Unidos, Pete Hegseth, ofreció nuevos detalles sobre la operación militar ejecutada en Venezuela y afirmó que Nicolás Maduro y su esposa no tuvieron conocimiento de la incursión estadounidense sino hasta “tres minutos antes” de la llegada de las tropas.

“Nicolás Maduro conoció a unos estadounidenses excepcionales que llevaban gafas de visión nocturna hace tres noches”, dijo Hegseth el lunes durante un acto con marineros en Newport News, Virginia. “No supo que venían hasta tres minutos antes de su llegada. De hecho, su esposa dijo: ‘Creo que oigo aviones afuera’”.

Hegseth sostuvo que el éxito de la operación se debió al estricto cumplimiento de cada eslabón de la cadena operativa. “No lo sabían. ¿Saben por qué? Porque cada parte de esa cadena cumplía con su función y lo hacía impecablemente, protegiendo la seguridad operativa y con un compromiso con una sola cosa: la misión”, afirmó.

Ataques selectivos en Caracas durante la madrugada del 3 de enero. Crédito: Ariana Cubillos | AP

Casi 200 efectivos en la redada en Caracas

El funcionario reveló por primera vez la magnitud del despliegue terrestre utilizado en la operación. Según explicó, casi 200 efectivos de Operaciones Especiales participaron en la redada realizada al amanecer del sábado en Caracas, donde fueron capturados Maduro y su esposa Cilia Flores.

Hasta ahora, solo se había confirmado la participación de más de 150 aeronaves en la operación, sin precisar cuántas tropas habían sido desplegadas en tierra. Hegseth indicó que se trató de “casi 200 de nuestros mejores estadounidenses” que ingresaron “al centro de Caracas” para capturar a “un individuo acusado y buscado por la justicia estadounidense”.

Sin bajas estadounidenses y con hermetismo oficial

El secretario de Guerra destacó que la operación se ejecutó “en apoyo a la aplicación de la ley” y sin que se registrara la muerte de ningún ciudadano estadounidense. No quedó claro si la cifra mencionada por Hegseth corresponde únicamente a las fuerzas que operaron en tierra o si incluye también a personal involucrado en el componente aéreo de la misión.

Funcionarios del Pentágono señalaron posteriormente que no tenían información adicional que agregar a las declaraciones ofrecidas por Hegseth, manteniendo el hermetismo en torno a los detalles de la operación.

