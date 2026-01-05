Hongo mortal Candida auris se está propagando por todo Estados Unidos

Candida auris, un hongo identificado por primera vez en Japón en 2009, se ha proliferado en Estados Unidos, con al menos 7000 infecciones reportadas en 27 estados en 2025, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Este aumento ha resultado en un reconocimiento más amplio de su virulencia y resistencia a tratamientos convencionales.

Un estudio reciente del Centro para el Descubrimiento y la Innovación de Hackensack Meridian, publicado en Microbiology and Molecular Biology Reviews, ha revelado que la estructura densa de la pared celular de Candida auris contribuye a su notable resistencia a medicamentos.

Este hongo ha evolucionado para evadir las interacciones con el huésped, lo que lo convierte en una amenaza significativa, especialmente para personas con sistemas inmunitarios comprometidos.

Diagnóstico y tratamiento

Las pruebas de laboratorio para identificar Candida auris han resultado complicadas, a menudo conduciendo a resultados erróneos por confusiones con otras levaduras. Aunque se disponen de cuatro clases de medicamentos antifúngicos, su eficacia varía.

Actualmente, tres nuevos fármacos están en ensayos clínicos, lo que genera esperanzas de mejores opciones de tratamiento en el futuro.

Estrategias de prevención

Los investigadores enfatizan la necesidad de desarrollar nuevos agentes antifúngicos y mejorar pruebas de diagnóstico. “En conjunto, estos datos subrayan la necesidad de desarrollar nuevos agentes antifúngicos con actividad de amplio espectro contra los hongos patógenos humanos, mejorar las pruebas diagnósticas y desarrollar modalidades complementarias basadas en el sistema inmunitario y las vacunas para el tratamiento de pacientes de alto riesgo”, afirmaron los investigadores en una declaración conjunta recogida por Newsweek.

Además, se destaca la importancia de crear mecanismos de vigilancia más efectivos, especialmente en países con recursos limitados, para gestionar y mejorar los resultados de los pacientes afectados por infecciones fúngicas oportunistas.

Síntomas de la infección por Candida auris

Los síntomas más comunes de una infección por Candida auris incluyen fiebre alta y escalofríos que no mejoran con antibióticos.

Síntomas generales. La Candida auris provoca infecciones graves, especialmente en el torrente sanguíneo, con signos como fatiga, mareos, aumento de la frecuencia cardíaca y vómitos. Estos síntomas son similares a otras infecciones fúngicas o bacterianas, lo que complica su identificación en pacientes ya hospitalizados.

Síntomas por localización. Dependiendo del sitio afectado, pueden aparecer infecciones de heridas, de oído o urinarias, con fiebre persistente y baja presión arterial en casos severos. En pacientes inmunocomprometidos, la infección se propaga rápidamente sin síntomas específicos notorios al inicio.

Factores de riesgo

Los factores de riesgo principales para contraer infecciones por Candida auris están relacionados con entornos hospitalarios y condiciones de vulnerabilidad médica.

Factores hospitalarios. Hospitalizaciones prolongadas, estancias en residencias de ancianos y contacto con superficies contaminadas aumentan el riesgo de colonización e infección por Candida auris, ya que este hongo persiste en el ambiente y se transmite fácilmente. La presencia de dispositivos invasivos como catéteres venosos centrales, tubos de ventilación mecánica y sondas urinarias facilita la entrada del patógeno.

Condiciones médicas. Pacientes con inmunosupresión, múltiples comorbilidades (como diabetes o cáncer), cirugías recientes o uso prolongado de antibióticos de amplio espectro y antifúngicos tienen mayor susceptibilidad. La colonización cutánea previa, detectada en axilas, ingles o recto, eleva la probabilidad de infección invasiva en estos grupos.

