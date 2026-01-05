Horóscopo: qué será de tu semana del 5 al 10 de enero 2026
Consulta tu horóscopo semanal y descubre qué le deparan los astros a tu signo del zodiaco, en el amor y el dinero, del 5 al 10 de enero de 2026
Aries
21/3 al 20/4
AMOR: El que apuesta por una ruptura debe hacerse cargo de las consecuencias. Lo más difícil ahora será conciliar el ideal con la realidad. Cuidado.
DINERO: Actuar sin dar aviso a los otros de sus próximos pasos puede hacer que los demás se sientan invadidos. Pregunte.
CLAVE DE LA SEMANA: Si las deudas se multiplican, empiece por saldar una.
Tauro
21/4 al 21/5
AMOR: Intranquilo si debe codearse con desconocidos. Los miembros del grupo buscarán tener mayor independencia. Llegue a acuerdos.
DINERO: Tendrá una situación mejor que la actual. Esté alerta con las finanzas, aun cuando todo parezca estar bajo control.
CLAVE DE LA SEMANA: Muévase velozmente, esquivando posibles trampas.
Géminis
22/5 al 21/6
AMOR: Hará lo necesario para defender su deseo de libertad. De maravillas con quienes más ama. Una reunión de familia aporta una alegría duradera.
DINERO: Las exigencias aumentarán mucho. Ideal para realizar contactos importantes que le den un envión a su carrera.
CLAVE DE LA SEMANA: Un buen corazón quebranta la mala racha. Generosidad.
Cáncer
22/6 al 22/7
AMOR: Tenderá a molestarse con sus más fieles amigos. Los problemas del entorno absorberán gran parte de su energía. Intente protegerse más.
DINERO: Al servicio de personas prácticas que quieren resultados. Una mala asociación puede arruinar el mejor proyecto.
CLAVE DE LA SEMANA: Si vuelve un amor perdido, no se maree con recuerdos.
Leo
23/7 al 23/8
AMOR: No tome los conflictos a la ligera. Desencuentros varios. Frene a quien pretenda dirigir su vida. Con firmeza pero sin agredir.
DINERO: Algunos roces podrían retrasar la marcha de los negocios; evítelos a toda costa. Buen trato es la consigna.
CLAVE DE LA SEMANA: Ganará en sabiduría si deja de lado la ansiedad.
Virgo
24/8 al 23/9
AMOR: Ante una encrucijada, ante un deseo que lo confunde. Amistad no es lo mismo que amor. El caos interno es breve. Gran contención familiar.
DINERO: Gran habilidad para pasar de las ideas a los hechos. El orden se impondrá y será lo que mantenga viva su eficiencia.
CLAVE DE LA SEMANA: Dele esa segunda oportunidad a quien fallo una vez.
Libra
24/9 al 23/10
AMOR: Más recursos emocionales para gestionar crisis, pero mucho por resolver. En casa habrá sinceramientos espontáneos altamente positivos.
DINERO: Deberá medirse con un par de competidores bien entrenados. Trabaje en grupo y triplicará las posibilidades.
CLAVE DE LA SEMANA: Salde sus deudas, en especial las que no son de dinero.
Escorpio
24/10 al 23/11
AMOR: Podrá con los pequeños problemas domésticos que se presenten. Con dificultades o sin ellas, se abrirá camino. Evite discusiones por celos.
DINERO: Le harán una oferta valiosa que no debe dejar pasar. Negociará con notable inteligencia, aunque debe ser muy realista.
CLAVE DE LA SEMANA: Es un don saber cambiar de rumbo a tiempo.
Sagitario
24/11 al 22/12
AMOR: Una pequeñez puede generar malestar. Sea cuidadoso en su diálogo con gente susceptible. Buen intercambio con amigos del alma y familia.
DINERO: Un proyecto en marcha. Lo aguardan días de gran actividad y energía. No permita que presiones externas lo intimiden.
CLAVE DE LA SEMANA: No señale problemas a menos que tenga en vista soluciones.
Capricornio
23/12 al 20/01
AMOR: No podrá cambiar los sentimientos ajenos, así que haga lo que sienta con autenticidad pero sin presionar a nadie. Del caos al nuevo orden.
DINERO: Logra demostrar lo mucho que vale y estar a gusto con su trabajo. Salva escollos difíciles. Gente perjudicial queda atrás.
CLAVE DE LA SEMANA: Cooperación es la clave de su triunfo en esta etapa.
Acuario
21/1 al 19/2
AMOR: Aunque el mundo se venga abajo, seguirá con optimismo y una generosa actitud hacia los que tanto quiere. Celebra con sus mejores amigos.
DINERO: Muy bien encaminado. Dejará de ser un simple espectador de logros ajenos. Algunos reciben legados trascendentes.
CLAVE DE LA SEMANA: No tema repetir errores, usted cambió la perspectiva.
Piscis
20/2 al 20/3
AMOR: Cambios que atentan contra su lado conservador. El estado de bienestar se sostiene aunque de un modo diferente. Buena comunicación.
DINERO: La ansiedad es su enemiga. Las trabas burocráticas se suman y lo agotan, aunque los resultados lo compensarán.
CLAVE DE LA SEMANA: Desconfíe de quienes se abusan de su poder.
Por Kirón