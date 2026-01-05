“Para eso los hicieron”: Laura Zapata defiende sin tapujos su uso de filtros en redes sociales

La actriz mexicana Laura Zapata se pronunció respecto a las críticas que recibe por utilizar filtros en las fotografías que comparte en sus redes sociales. Durante una entrevista en el programa ‘Hoy’, la famosa respondió con contundencia: “Para eso los hicieron, para usarlos”.

Además, lanzó una polémica opinión hacia sus detractoras: “Que critiquen las feas o las pobres, que no tienen dinero para pagarse ese tipo de filtros, ¿estás de acuerdo? Entonces, si te critica una fea, pues no vale”.

El tema generó un amplio debate en plataformas digitales, donde usuarios se dividen entre quienes la apoyan y quienes consideran que abusa de estas herramientas.

Algunos comentarios destacan la doble moral social: “Si no usara filtros, la criticarían por el paso del tiempo. Entonces, suena cliché, pero haz lo que tú quieras en tus redes, siempre y cuando no dañes a nadie, la gente va a criticar igual”.

Otros, sin embargo, ven su postura como provocadora: “Qué tristeza con esa señora lleva el carácter de sus personajes a la vida real. Bueno, tiene que mantenerse vigente aunque sea hablando tonterías”.

Reflexiones sobre la vejez y la familia

Más allá de la polémica estética, a Zapata también se le consultó sobre su perspectiva futura, específicamente si consideraría vivir en un asilo durante su vejez. La actriz respondió con honestidad: “No, no me he puesto a pensar todavía. El tiempo pasa y no te puedo olvidar. Vamos a ver, sobre la marcha vamos viendo eso”. Confió en que sus hijos, quienes han acompañado el proceso de cuidado de su abuela, actuarán con prudencia y cariño cuando llegue el momento: “porque las personas hacen lo que ven”.

Actualmente, Laura Zapata asegura vivir una etapa de felicidad y equilibrio, algo que atribuye al cuidado integral de su salud. “Estoy muy contenta conmigo misma, estoy muy feliz. No necesito nada más para ser yo, para estar en mi centro”, afirmó.

La mexicana destacó que ha aprendido “muchas cosas muy interesantes” que pone en práctica, lo cual contribuye a su sensación de plenitud.

