Pronóstico del clima en Dallas, Texas para este lunes 5 de enero

Durante la noche, la temperatura será de 54 grados Fahrenheit (12ºC), con una probabilidad de precipitación del 4%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 16.16 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 1320 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:30 h y se marchará a las 17:35 h. Durante el día habrá 10 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que tendremos pocas nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 48 y los 75 grados Fahrenheit (9 y 24 grados Celsius). Según la última información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la ciudad será del 3% por la mañana, 1% por la tarde y 3% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos consultar diariamente nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. El mes más cálido del año en Dallas es agosto, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para concluir, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Para Dallas, mayo es el mes más lluvioso, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

