¿Qué jubilados recibirán pagos del Seguro Social el próximo 14 de enero?

Como todos los meses, la Administración de la Seguridad Social (SSA) publica un calendario de pago para que los jubilados y beneficiarios de los programas sociales SSI y SSDI estén al tanto de las fechas en las que se distribuirán los cheques.

Todos los años, la Seguridad Social realiza un ajuste al Costo de Vida (COLA) y para el 2026, se ubicó en los 2.8% esto genera un aumento de aproximadamente $56 dólares en los pagos, los cuales buscan equipararse con la elevada inflación.

Durante la primera semana de enero, los primeros beneficiarios serán los jubilados que solicitaron su jubilación antes de mayo de 1997. Luego los cheques se distribuirán durante el mes en tres rondas, dependiendo de la fecha de nacimiento de cada jubilado.

Es decir, que los jubilados nacidos entre los días 1 y 10 de cualquier mes comenzarán a recibir sus pagos el miércoles 14 de enero. Los montos para estos beneficiarios dependerán de su edad de solicitud de retiro.

Los adultos mayores que solicitaron su jubilación a los 62 años reciben $2,000 dólares, a los 65 años obtienen $3,000 dólares y los que esperaron su retiro hasta los 70 años reciben $5,000 dólares.

Los siguientes en recibir sus beneficios serán los jubilados nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes, el próximo miércoles 21 de enero, y los nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes, el miércoles 28 de enero de 2026.

Sigue leyendo: