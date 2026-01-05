Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, eliminada en octavos de final de la Copa Africana

La Selección de Sudáfrica, uno de los rivales de México en el Mundial 2026, quedó eliminada de la Copa Africana de Naciones tras caer 1-2 ante Camerún en la ronda de Octavos de Final, resultado que deja dudas sobre el momento futbolístico del conjunto sudafricano a menos de dos años de la Copa del Mundo.

Camerún impone su jerarquía en un duelo de alto voltaje

El conjunto de los Leones Indomables hizo valer su experiencia continental y se adelantó en el marcador con los goles de Junior Tchamadeu, futbolista del Stoke City, y Christian Kofane, atacante del Bayer Leverkusen.

Sudáfrica reaccionó en el tramo final del encuentro, pero su respuesta fue tardía y no le alcanzó para forzar el empate que le diera vida en el torneo africano.

Devis Epassy, clave bajo los tres palos

Además de la contundencia ofensiva, Camerún contó con una actuación determinante del guardameta Devis Epassy, quien realizó intervenciones salvadoras en los minutos finales para sostener la ventaja.

El arquero fue factor decisivo para frenar el empuje sudafricano y asegurar el pase a los Cuartos de Final en un cierre cargado de tensión.

Sudáfrica se queda corta y se despide del torneo

El combinado sudafricano logró descontar por medio de Evidence Makgopa, autor del único tanto de su selección, y estuvo cerca de igualar el encuentro en los instantes finales. Sin embargo, la falta de contundencia terminó por sellar su eliminación.

La derrota representa un duro golpe para Sudáfrica, que llegaba al certamen con expectativas de avanzar más lejos y ahora deberá replantear su proceso con miras al Mundial 2026, donde compartirá escenario con México.

🎥 HIGHLIGHTS: 🇿🇦 1–2 🇨🇲



Cameroon win it over South Africa and advance to the #TotalEnergiesAFCON2025 quarter-finals. pic.twitter.com/PBxUbX5w9y — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) January 5, 2026

Camerún avanza y se cita con Marruecos

Con este resultado, Camerún, cinco veces campeón de África —la última en 2017—, avanzó a la siguiente ronda y se enfrentará a Marruecos el próximo viernes.

El encuentro se disputará bajo la atenta mirada del presidente de la Federación Camerunesa, Samuel Eto’o, quien presenció cómo su selección logró sostener una ventaja que estuvo en riesgo hasta el último suspiro.

Seguir leyendo:

– Sudáfrica, rival de México, enfrentará complicado examen vs. Camerún en la Copa Africana

– El Estadio Azteca dejará el azulcrema para pintarse de rojo en el Mundial 2026

– Sudáfrica, rival de México en el Mundial, cayó con Egipto 1-0 en la Copa Africana